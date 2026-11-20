Những giai điệu giàu cảm xúc góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, sẻ chia tại chương trình “Đi về hướng bình minh”

Tham dự chương trình có: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và những người đang trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tham dự chương trình

Được dàn dựng công phu qua ba phần xuyên suốt gồm "Hành trình niềm tin", "Thắp sáng khát vọng" và "Đi về hướng bình minh", chương trình kết hợp hài hòa giữa các tiết mục nghệ thuật, phóng sự thực tế và phần giao lưu trực tiếp, dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc về giá trị của niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

Trong dòng chảy cảm xúc của chương trình, nhiều đại biểu đã không giấu được sự xúc động khi theo dõi phóng sự về phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai. Cô sinh năm 2000 trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Long, một phút sa ngã vướng vào đường dây mua bán ma túy đã đẩy cô gái trẻ vào bản án 18 năm tù. Bị bắt từ năm 2023, gần 4 năm trôi qua mới chỉ là điểm bắt đầu của một chặng đường dài phía trước.

Phía sau cánh cửa trại giam, nỗi day dứt lớn nhất của Mai không chỉ là những năm tháng tuổi xuân mất đi, mà là gánh nặng dồn lên đôi vai người thân: người cha đau yếu, người mẹ làm thuê nhọc nhằn, cậu em trai phải bỏ học phụ giúp gia đình, đứa con gái nhỏ mới lên 7 tuổi đã thiếu vắng hơi ấm của mẹ, cùng khoản tiền truy thu 20 triệu đồng vượt quá sức gánh của gia đình nghèo. Nghiệt ngã hơn, thời gian đã không chờ đợi Mai. Người cha đau yếu năm nào vừa qua đời, không kịp đợi ngày con gái trở về, để lại món nợ ân tình với đấng sinh thành mà đôi khi muốn trả đã không còn kịp nữa.

Clip: Những cái ôm nghẹn ngào của tình mẫu tử, tình thân tiếp thêm nghị lực để người lầm lỗi vững tin cải tạo, hướng về ngày đoàn tụ

Thế nhưng, chính từ tình thương gia đình, cùng sự giáo dục, động viên tận tình của cán bộ quản giáo và các chính sách nhân đạo, hướng nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mai đã tìm thấy điểm tựa để đứng dậy. Tích cực lao động, được tin tưởng giao nhiệm vụ thư ký đội và đạt kết quả cải tạo khá. Cô gái trẻ đang từng ngày tích lũy kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để chuẩn bị cho ngày trở về. Ước mong lớn nhất của Mai lúc này thật giản dị: sớm được gặp lại người mẹ đang chống chọi với bệnh tật và được ôm cô con gái nhỏ vào lòng. Câu chuyện của Mai cho thấy ngày trở về có thể còn xa, nhưng hành trình làm lại cuộc đời hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay.

Tiếp nối mạch nguồn nhân ái ấy, các phần giao lưu và phóng sự tại chương trình tiếp tục khắc họa rõ nét sức mạnh của sự cảm hóa và niềm tin trong đời thực. Câu chuyện của anh Ngô Quang Minh cùng sự đồng hành, cảm hóa tận tâm của cán bộ quản giáo - Đại úy Hà Như Huỳnh (Trại tạm giam Chí Hòa), cho thấy đằng sau mỗi bước chuyển mình của người lầm lỗi luôn có dấu ấn của tình người và trách nhiệm.

Đặc biệt, những tấm gương vượt qua mặc cảm để phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống như anh Lê Thừa Dương Hùng (TPHCM) hay anh Lưu Hoàng Cầu (tỉnh An Giang), cùng sự chung tay thiết thực của các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đã trở thành lời khẳng định thuyết phục nhất cho giá trị của niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

Phần giao lưu xúc động tại chương trình

Trong phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM, nhấn mạnh, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống khoan hồng của dân tộc. Trên hành trình trở về với gia đình và cuộc sống lương thiện, người từng lầm lỗi phải đối mặt với vô vàn rào cản từ việc làm, sinh kế cho đến mặc cảm cá nhân và định kiến xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại Chương trình

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, nếu chỉ yêu cầu người lầm lỗi sửa chữa mà không mở ra con đường để họ sửa chữa, hoặc chỉ trao cơ hội mà thiếu sự đồng hành, thì cơ hội ấy khó lòng trở thành điểm tựa bền vững. Bởi lẽ, "một người được giúp đỡ đúng lúc có thể thay đổi cuộc đời; một người được trao cơ hội đúng thời điểm có thể trở thành công dân có ích; và một cuộc đời được hồi sinh chính là một đóng góp thiết thực cho sự bình yên của xã hội", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết.

Tại TPHCM, tinh thần nghĩa tình ấy đang được cụ thể hóa bằng những con số và mô hình thực chất. Hiện thành phố đang quản lý, hỗ trợ 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó riêng năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 trường hợp. Thông qua chính sách tín dụng ưu đãi, đã có 442 người được tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng để gầy dựng sinh kế. Nhiều mô hình giàu sức lan tỏa như "Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng" (xã Xuân Sơn), mô hình "5+1" trong tiếp nhận, cảm hóa, giúp đỡ (phường Vĩnh Tân) hay "Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai" (phường Tân Uyên) đã góp phần tạo việc làm, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống.

Một thông điệp mang tính định hướng cao được lãnh đạo UBND TPHCM đặt ra tại sự kiện: sự nhân văn của một xã hội không chỉ nằm ở sự nghiêm minh khi xử lý vi phạm, mà còn ở trách nhiệm giúp con người sửa chữa sai lầm để vươn lên. Vì vậy, thước đo thành công của công tác này không dừng lại ở những bản cam kết hay hoạt động bề nổi, mà phải được đo đếm bằng chính những cuộc đời được đổi thay, những việc làm được tạo lập, những mái ấm được giữ gìn và những nguy cơ tái phạm được ngăn chặn từ sớm.

Nhìn trên bình diện cả nước, phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", công tác tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Cả nước hiện có trên 162.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó trên 70.000 người đã có việc làm ổn định. Gần 1.850 mô hình hỗ trợ đã được các địa phương xây dựng và nhân rộng, góp phần quan trọng kéo giảm và duy trì tỷ lệ tái phạm tội ở mức thấp, trung bình giai đoạn 2020–2025 chỉ ở mức 1,73%.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đồng hành, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an cũng thẳng thắn chỉ ra những khoảng trống cần sớm khơi thông. Hằng năm, cả nước có từ 55.000 đến 60.000 trường hợp đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng, song hiện vẫn còn gần 92.000 người chưa có việc làm hoặc việc làm thiếu ổn định. Công tác dạy nghề tại một số cơ sở giam giữ mới dừng ở mức lao động thủ công, phổ thông, chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động hiện đại. Ở một số nơi, việc phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chưa thật sự chặt chẽ, vẫn nặng về khâu "quản lý" để nắm người hơn là thực chất "giáo dục, giúp đỡ"; trong khi định kiến xã hội và sự e ngại của một bộ phận doanh nghiệp vẫn là rào cản vô hình đối với người hoàn lương.

Từ thực tiễn đó, điểm nhấn mang tầm chiến lược tại sự kiện là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp trong lực lượng Công an: chuyển từ "quản lý phạm nhân" sang "quản trị quá trình cải tạo con người". Theo đó, thành công lớn nhất của mỗi cơ sở giam giữ chính là giúp phạm nhân khi trở về có thể nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sống tốt và trở thành công dân có ích.

Đặc biệt, chương trình truyền thông lần này còn gắn liền với việc triển khai đồng bộ hệ thống chính sách mới mang tính đột phá được ban hành trong năm 2026. Đó là Nghị định số 247 (ngày 29/6/2026) của Chính phủ quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Kết luận số 42 (ngày 04/6/2026) của Ban Bí thư về Đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù; cùng Quyết định số 44 (ngày 16/9/2026) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Những quyết sách này đang từng bước hình thành một cơ chế hỗ trợ liên thông, khép kín từ giáo dục, đào tạo nghề trong trại giam cho đến kết nối việc làm, vay vốn tạo sinh kế khi trở về địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quà Kỷ niệm chương và hoa đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Trung tướng Trần Văn Thiện và Trung tướng Mai Hoàng biểu dương, trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu tại chương trình.

Cái tên "Đi về hướng bình minh" như lời gửi gắm từ lãnh đạo Bộ Công an và TPHCM tại hội nghị, công tác tái hòa nhập cộng đồng không thể chỉ là phong trào mang tính thời điểm hay theo đợt, mà phải trở thành ý thức trách nhiệm xã hội và việc làm thường xuyên hằng ngày. Ở đó, các ngân hàng chính sách và sở, ngành cần tiếp tục cải cách thủ tục để nguồn vốn đến đúng người, đúng lúc; doanh nghiệp cần mở rộng cánh cửa tuyển dụng; báo chí cần đồng hành bằng ngòi bút khách quan, nhân văn, tôn trọng danh dự và quyền riêng tư của người trở về.

Quan trọng hơn hết, khi mỗi gia đình giữ vững điểm tựa yêu thương và cộng đồng sẵn sàng gạt bỏ định kiến để dang rộng vòng tay, những người đang từng bước cải tạo như Nguyễn Thị Ngọc Mai hay những gương mặt đã vững vàng trở về như anh Ngô Quang Minh, anh Lê Thừa Dương Hùng, anh Lưu Hoàng Cầu sẽ tiếp tục nhân lên niềm tin cho hàng trăm nghìn mảnh đời đang nỗ lực hoàn lương trên khắp cả nước. Trao cơ hội cho một người hoàn lương chính là góp thêm một viên gạch bình yên để xây dựng một TPHCM nghĩa tình hơn và một xã hội an toàn, văn minh hơn.