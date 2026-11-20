Dù vậy, bằng trách nhiệm và lòng yêu nghề, các thầy cô vẫn kiên trì lên lớp, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm đến sự tiến bộ của mỗi học sinh. Những đóng góp bền bỉ ấy đang làm nên chất lượng và dấu ấn riêng của giáo dục Thủ đô.

Thành quả từ những nỗ lực bền bỉ

Cô giáo Trần Thị Liêm, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội (xã Suối Hai) đã học từng câu tiếng Dao để có thể trò chuyện gần gũi với học sinh, phụ huynh. Suốt 16 năm gắn bó với nhà trường, cô nhiều lần về thôn Bản Dao (xã Ba Vì) tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào.

Một tiết học tin học của học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân (phường Thanh Xuân). Ảnh: Quang Thái

Những hiểu biết ấy được cô đưa vào bài giảng, giúp học sinh thêm hiểu về quê hương, trân trọng tài nguyên và có ý thức bảo vệ môi trường. Cùng đồng nghiệp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đưa STEM vào bài học, cô tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế. Với cô giáo Trần Thị Liêm, niềm vui không chỉ đến từ thành tích giải Nhì cấp thành phố môn địa lý của học trò, mà còn từ sự trưởng thành của những em từng rụt rè, nay đã tự tin phát biểu.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường công lập. Những thay đổi về tổ chức, quản lý và phân công nhiệm vụ tác động trực tiếp đến nhà trường, đội ngũ nhà giáo; trong khi số học sinh tiếp tục tăng, yêu cầu về trường lớp, cơ sở vật chất và nhân lực vẫn lớn. Thành phố bổ sung hơn 1.800 phòng học, đưa 4 trường trung học phổ thông công lập vào hoạt động; số cán bộ quản lý giảm gần 2.400 người, tương đương gần 43%. Những thay đổi này đòi hỏi các nhà trường không ngừng chủ động thích ứng, bảo đảm chất lượng dạy học.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được Hà Nội cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với việc triển khai các định hướng đổi mới, ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý.

Năm 2026, học sinh Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ hai về điểm trung bình kỳ thi; giành 207 giải học sinh giỏi quốc gia và 7 Huy chương Olympic quốc tế. Học sinh Thủ đô năm thứ hai liên tiếp giành ngôi Quán quân chung kết năm cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”. Hà Nội tổ chức thành công kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19, gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO… Có được những kết quả ấy là nhờ sự đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các nhà trường, cùng nỗ lực của học sinh và sự đồng hành của gia đình.

Một giờ sinh hoạt chuyên môn của giáo viên Trường Trung học phổ thông Thượng Cát (phường Thượng Cát). Ảnh: Lê Nguyễn

Để người thầy yên tâm gắn bó với nghề

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An (phường Tây Hồ) Vũ Hạnh Nguyên cho rằng, trong bối cảnh tiếp tục đổi mới, việc giữ ổn định đội ngũ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dù công nghệ phát triển, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Vì vậy, bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng thông tin rõ các quy định mới, lắng nghe tâm tư và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để thầy cô yên tâm giảng dạy.

Đổi mới còn đòi hỏi giáo viên nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (phường Ba Đình) Lê Ngọc Hoa nhận định, yêu cầu này không chỉ đặt ra với giáo viên ngoại ngữ.

Tại trường, tiếng Anh đã được đưa vào một số tiết học của các môn lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương… Giáo viên tiếng Anh phối hợp với giáo viên bộ môn xây dựng bài giảng, tạo thêm cơ hội để học sinh sử dụng ngoại ngữ. Qua những hoạt động này, học sinh mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tại lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026 diễn ra ngày 17-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo phải được đặt ở vị trí then chốt trong quá trình đổi mới giáo dục.

Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số, các cấp quản lý cần cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, chăm lo đời sống và bảo vệ danh dự nhà giáo để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Sự tôn vinh dành cho nhà giáo cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bền bỉ.

Từ định hướng của thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng xác định chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, lãnh đạo ngành sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, giảm những công việc hành chính không cần thiết, chăm lo điều kiện dạy học và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh để giáo viên yên tâm công tác.

Ngành Giáo dục Thủ đô khuyến khích mỗi nhà giáo không ngừng tự học, nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Đó cũng là cách tiếp nối tinh thần giáo dục Thủ đô đã không ngừng được các thế hệ thầy và trò vun đắp suốt chặng đường phát triển.