* Nhà giáo Ưu tú, GS-TS NGUYỄN THỊ LAN, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam:

Đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ

Nhà giáo Ưu tú, GS-TS Nguyễn Thị Lan

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang khẳng định vị thế bằng tri thức và công nghệ. Nếu chip bán dẫn là trái tim của công nghệ số thì công nghệ sinh học tổng hợp được xem như chip bán dẫn của nền nông nghiệp tương lai. Chẳng hạn, công nghệ sinh học tổng hợp đã được Mỹ, Trung Quốc, EU xác định là động lực tăng trưởng ngang hàng với AI và bán dẫn.

Tuy nhiên, con người mới là yếu tố quyết định tạo nên đột phá công nghệ. Vì vậy, cần đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa có năng lực dẫn dắt và làm chủ công nghệ. Chính phủ cần tập trung xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, làm chủ công nghệ lõi; đồng thời phát triển lực lượng quản lý, tư vấn khoa học có năng lực dẫn dắt, kết nối chuỗi giá trị.

Cùng với đó, cần có chính sách đãi ngộ đặc thù, vượt trội để thu hút, giữ chân giảng viên và chuyên gia giỏi. Đặc biệt, Chính phủ cần có cơ chế đặt hàng đào tạo chuyên sâu đối với các ngành trọng điểm.

* Nhà giáo HỒ TUẤN ANH, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Mai (phường Quỳnh Mai, Nghệ An):

Tiếp thêm đam mê, nhắc nhở trách nhiệm

Nhà giáo Hồ Tuấn Anh

Ít có nước nào trên thế giới có Ngày Nhà giáo được toàn dân quan tâm như ở Việt Nam. Gần nửa thế kỷ kể từ khi được chọn làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20-11 luôn được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quan tâm, tôn vinh.

Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, mỗi lần đến tháng 11, tôi vẫn háo hức đón chờ ngày lễ của ngành. Không phải vì những lời chúc tụng, mà bởi đây là dấu mốc trong hành trình nghề nghiệp, tiếp thêm động lực, đam mê và nhắc nhở tôi về trách nhiệm của người thầy.

Tuy nhiên, một số phụ huynh tặng giáo viên những món quà vượt quá ý nghĩa tri ân thông thường, với mong muốn thầy cô quan tâm đặc biệt đến con em mình. Một số phụ huynh khác lại xem việc tặng quà là điều bắt buộc bất thành văn, lo sợ con bị “đì” nếu không tặng. Điều đó khiến không ít phụ huynh xem ngày 20-11 là gánh nặng. Về phía nhà trường, những hoạt động ban đầu chỉ nhằm tạo không khí vui tươi, nhẹ nhàng, nhưng một số nơi lại tổ chức các phong trào rình rang để tạo sự nổi bật.

Những nhà giáo bình thường chỉ mong ngày tôn vinh nghề diễn ra giản dị, vui tươi, phấn khởi. Quan trọng hơn, thầy cô cảm nhận được đây thực sự là ngày lễ của mình, thay vì phải tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác. Nếu có những món quà, chúng tôi cũng mong đó là tình cảm chân thành của người tặng.

* Nhà giáo, đại biểu Quốc hội NÀNG XÔ VI, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi:

Đánh giá nhà giáo bằng sự tiến bộ của người học

Nhà giáo, đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi

Thực hiện đột phá phát triển giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị cần bắt đầu từ việc bảo đảm các điều kiện thực hiện, đặc biệt là đội ngũ giáo viên.

Hiện nay, tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn diễn ra, cần sớm có giải pháp đồng bộ. Không chỉ tuyển dụng, ngành giáo dục cần rà soát, điều tiết, điều động, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn, cơ sở giáo dục; thống kê chính xác nhu cầu theo từng cấp học, môn học và địa phương để có cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Cùng với đó, cần điều chỉnh định mức giáo viên và người làm việc trong trường học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, loại hình trường, đặc điểm vùng miền và quy mô học sinh.

Bộ GD-ĐT có nhiệm vụ xây dựng chương trình, quy định tiêu chuẩn, chế độ làm việc, định mức giáo viên và chính sách đối với nhà giáo. Vì vậy, cần tăng cường phối hợp giữa Bộ GD-ĐT với các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm việc xác định nhu cầu chuyên môn gắn với bố trí nhân lực và nguồn lực tài chính. Đối với vùng khó khăn, vấn đề không chỉ là tuyển được mà còn phải giữ chân giáo viên có năng lực. Do đó, cần quan tâm đồng bộ đến chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà công vụ, điều kiện đi lại, sinh hoạt và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Luật Nhà giáo đã có hiệu lực, cần sớm triển khai đầy đủ, hiệu quả các chính sách đối với nhà giáo, nhất là chính sách tiền lương. Mặt khác, cần chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo từ việc hoàn thành hồ sơ, chứng chỉ sang năng lực thực hành nghề nghiệp và sự tiến bộ của người học.

* Thầy CHÂU HIỀN ĐỨC, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ, TPHCM):

Khơi dậy niềm đam mê dạy, học

Thầy Châu Hiền Đức

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, bảo đảm chất lượng dạy học và giữ được sự tận tâm, sáng tạo của người thầy, tôi kỳ vọng các quy định, quy trình công việc được tinh gọn, những nhiệm vụ không thực sự cần thiết được giảm bớt.

Qua đó, giáo viên có thêm thời gian đầu tư cho bài giảng, quan tâm đến từng học sinh và tự bồi dưỡng chuyên môn. Việc đánh giá học sinh cần chú trọng quá trình tiến bộ, năng lực vận dụng kiến thức và sự hình thành phẩm chất của từng em. Giáo viên cần được tạo điều kiện linh hoạt thiết kế công cụ đánh giá, xây dựng những tình huống học tập gắn với thực tiễn; có đủ thời gian quan sát, nhận xét và hỗ trợ học sinh.

Trong thời đại số, người thầy vẫn giữ vai trò định hướng, truyền cảm hứng và giáo dục đạo đức, giúp học sinh sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Vì thế, giáo viên cần được tập huấn thực chất, có học liệu phù hợp, thiết bị và hạ tầng ổn định; được khuyến khích thử nghiệm những cách làm mới mà không chịu áp lực chạy theo hình thức, thành tích.