Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Tỉnh uỷ Thái Nguyên đến 92 xã, phường, với 3.300 đại biểu tham dự. Ảnh: TNGOV

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được, đặc biệt trong năm học 2025-2026, năm học đầu tiên sau hợp nhất tỉnh.

Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 99,64%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 96%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%. Đáng chú ý, học sinh toàn tỉnh giành 125 giải học sinh giỏi quốc gia, cao nhất từ trước đến nay; 2 dự án khoa học kỹ thuật đạt giải cấp quốc gia.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới, tổ chức 424 cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, ngành Giáo dục vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: tôn vinh nhà giáo phải gắn với sự quan tâm, chăm lo thiết thực; lắng nghe phải đi đôi với giải quyết những kiến nghị chính đáng; đồng hành phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể tại mỗi trường học, lớp học. Phát triển giáo dục và đào tạo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đội ngũ nhà giáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục.

Đại biểu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: TNGOV

Tại hội nghị, các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào việc triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030.

Các vấn đề về chế độ, chính sách nhà giáo, tuyển dụng và bố trí giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp cũng được đặt ra.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Sigma nhận hỗ trợ cho mô hình đổi mới sáng tạo học đường từ Quỹ Khuyến học và Đổi mới sáng tạo học đường xứ Trà. Ảnh: TNGOV

Công bố quyết định thành lập, ra mắt Quỹ Khuyến học và Đổi mới sáng tạo học đường xứ Trà. Ảnh: TNGOV

Dịp này, tỉnh biểu dương, tặng quà 30 nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích nổi bật.

Đặc biệt, hội nghị công bố thành lập, ra mắt Quỹ Khuyến học và Đổi mới sáng tạo học đường xứ Trà; đồng thời trao hỗ trợ cho mô hình đổi mới sáng tạo học đường của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sigma, đơn vị có dự án xuất sắc giành giải Nhất tại vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII năm 2026.

Việc thành lập Quỹ Khuyến học và Đổi mới sáng tạo học đường xứ Trà là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong nhà trường, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tỉnh Thái Nguyên biểu dương, tặng quà 30 nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ảnh: TNGOV