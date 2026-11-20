Cơ sở vật chất tại các trường vùng cao ngày càng được đầu tư khang trang góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Trong ảnh: Giờ học môn Tin học của học sinh Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Sín Thầu, xã Sín Thầu.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Mường Nhé, xã Mường Nhé hiện có 148 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 139 người trình độ đại học, 4 người trình độ trung cấp. Xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự học của mỗi giáo viên.

Các tổ, nhóm chuyên môn duy trì sinh hoạt định kỳ, tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy, tổ chức dự giờ, thao giảng, nghiên cứu bài học và rút kinh nghiệm. Giáo viên được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức, bồi dưỡng thường xuyên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cô giáo Đoàn Thu Hà, giáo viên môn Sinh học Trường PTDTBT THCS Mường Nhé chia sẻ: Với đặc thù học sinh vùng sâu, vùng xa khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng diễn đạt của các em không đồng đều, đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong mỗi tiết học, tôi chú trọng tổ chức các hoạt động trao đổi, thảo luận, khuyến khích học sinh bày tỏ suy nghĩ, phát huy tính chủ động; đồng thời dành thời gian hướng dẫn, phụ đạo những em còn hạn chế về kiến thức.

Chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được thể hiện qua kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Năm học 2025 - 2026, trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, học sinh nhà trường đạt 42 giải cấp trường, 13 giải cấp tỉnh. Ở cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE), đạt 7 giải cấp trường, 29 giải cấp xã và 23 giải cấp tỉnh. Đặc biệt, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, nhà trường có học sinh đạt 1 giải Tư. Trong tổng số 449 học sinh tốt nghiệp THCS, có 354 em tiếp tục học THPT, đạt tỷ lệ 78,8%. Trong đó, 3 em trúng tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 20 em vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Thầy giáo Dương Tiến Công, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Nhé cho biết: Nhà trường xác định xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh việc tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn của ngành, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tăng cường kiểm tra, dự giờ, kịp thời hỗ trợ giáo viên khắc phục hạn chế. Đồng thời, tiếp tục quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện toàn ngành có 13.004 giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, so với nhu cầu 13.945 người. Sau khi điều tiết, bố trí lại, toàn tỉnh thiếu 941 giáo viên, chủ yếu ở các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc. Bên cạnh đó, còn 155 cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, trong đó 117 người đã đăng ký tham gia đào tạo nâng chuẩn. Đây là những khó khăn đặt ra trong quá trình bố trí, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Trước thực tế đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Các lớp tập huấn tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bồi dưỡng giáo viên các môn học mới, môn tích hợp, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục hòa nhập và giáo dục học sinh dân tộc thiểu số.

Năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục với hơn 13.000 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và các đối tượng liên quan. Qua đó, giáo viên xây dựng hơn 35.700 dự án ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức hoạt động dạy học. Trong năm 2026, công tác bồi dưỡng tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung thiết thực như: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao năng lực quản trị trường học, chuyển đổi số và quản lý trường phổ thông nội trú; nâng cao năng lực quản lý, điều hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phấn đấu đến năm 2030, 100% giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo. Duy trì bồi dưỡng thường xuyên hằng năm, nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán và đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.