Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa: Năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trân trọng ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển đất nước. Bộ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà đội ngũ nhà giáo đang đối mặt; đồng thời khẳng định trách nhiệm của lãnh đạo Bộ trong việc tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách, đổi mới phương thức quản lý, từng bước giải quyết những bất cập gây áp lực cho nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn mong muốn các cấp quản lý, nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.

Bức thư thể hiện niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh, tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến thực chất trong chất lượng giáo dục cũng như điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô.

Toàn văn bức thư: