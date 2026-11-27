Chiều 27/11, tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến, hợp tác liên kết phát triển du lịch với TP Đà Nẵng, TP Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp du lịch, thương mại, hàng không. Xây dựng tour liên vùng, khai thác đường bay, chia sẻ nguồn khách và kéo dài thời gian lưu trú là những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương sau sáp nhập hội tụ biển đảo, cao nguyên, núi rừng và có đường biên giới giáp Campuchia.

Bên cạnh hai điểm đến nổi tiếng là Đà Lạt và Mũi Né - Phan Thiết, Lâm Đồng còn có đảo Phú Quý, Công viên địa chất Đắk Nông và hồ Tà Đùng, được nhiều du khách ví như "Hạ Long trên cạn".

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh nhìn nhận lượng khách quốc tế vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng.

Theo ông, để giữ chân du khách, nhất là khách quốc tế, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng những hành trình đủ hấp dẫn để khách muốn khám phá nhiều nơi trong một chuyến đi...

Ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, đề xuất cùng các địa phương xây dựng những hành trình phù hợp với nhu cầu du khách như tuyến Đà Nẵng - Huế gắn với di sản, lịch sử, văn hóa; Đà Nẵng - Quảng Ngãi với du lịch biển đảo; Đà Nẵng - Tây Nguyên với trải nghiệm thiên nhiên, nông nghiệp và văn hóa bản địa.

Năm 2027, Đà Nẵng đề xuất chủ trì xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2027-2030...

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho hay, trước đây, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Lâm Đồng từng triển khai chương trình "Một điểm đến, nhiều điểm dừng chân" từ năm 2017. Tuy nhiên, hoạt động này bị gián đoạn sau khi dịch Covid-19 bùng phát.

Đại diện ngành du lịch Huế cũng mong muốn các địa phương xây dựng chương trình hợp tác hằng năm với một số hoạt động chung, có tổng kết, đánh giá để điều chỉnh cho những năm tiếp theo.

Không thể chỉ ghép các điểm đến thành tour

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, xúc tiến du lịch không thể chỉ dừng ở giới thiệu điểm đến, tổ chức sự kiện mà phải tạo ra những sản phẩm có thể bán được.

Các địa phương và doanh nghiệp cần tính toán cụ thể tour phục vụ nhóm khách nào, kéo dài bao nhiêu ngày, giá bán ra sao, chất lượng dịch vụ thế nào và doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm khai thác.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng xúc tiến du lịch phải tạo ra những sản phẩm có thể bán được

Thay vì đơn thuần ghép các điểm tham quan của nhiều tỉnh, thành phố vào một tour, mỗi hành trình cần có chủ đề, câu chuyện riêng và khả năng khai thác thường xuyên trong năm.

"Liên kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo thêm những giá trị mới cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và cho người dân", ông Siêu nhấn mạnh.

Theo ông, việc mở đường bay phải đi đôi với xây dựng sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp hàng không và lữ hành cần phối hợp quảng bá, triển khai chương trình kích cầu phù hợp, tránh tình trạng mỗi bên làm một việc.

Các địa phương cũng cần chia sẻ dữ liệu về nguồn khách, sở thích trải nghiệm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu để doanh nghiệp xây dựng tour sát với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo ngành du lịch đề nghị, các địa phương thống nhất danh mục sản phẩm ưu tiên, thị trường khách, lịch xúc tiến chung và giao doanh nghiệp chủ trì xây dựng, tổ chức bán tour. Bởi, hiệu quả hợp tác cần được đo bằng số tour đưa vào khai thác, lượng khách du lịch liên vùng, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu của doanh nghiệp...