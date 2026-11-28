LỜI THƯA CỦA TÁC GIẢ

Khi một quốc gia đi qua một biến cố chưa từng có, điều gì thực sự còn lại sau những con số thống kê và những biểu đồ dịch tễ? Đó là ký ức về những ngày hoang mang, những mất mát đau thương, những nghĩa cử cao đẹp và cả những cách ứng biến khó lường của con người trong hoạn nạn.

Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn đời sống của cả một đất nước. Những sinh hoạt bình thường nhất cũng trở nên khó khăn. Những người thân phải xa nhau để bảo vệ nhau. Biết bao gia đình phải chịu đựng những mất mát không gì bù đắp được. Những ngày tháng ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong số phận mỗi con người, mỗi gia đình và trong ký ức của cả cộng đồng.

Lịch sử mai sau sẽ phải ghi lại thời kỳ ấy bằng những dòng chữ thận trọng. Người ta gọi đó là đại dịch COVID-19, nhưng với những ai từng sống trong khu cách ly, từng lo lắng trước kết quả xét nghiệm, từng ngóng đợi xe cứu thương giữa phố vắng, đó còn là một cuộc chiến thầm lặng và khốc liệt theo một cách mà chúng ta chưa từng trải qua.

Tôi nghe đi nghe lại câu khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”. Khẩu hiệu ấy đi vào đời sống hằng ngày, từ cụ già bán rau đầu ngõ đến đứa trẻ lớp Một phải học trực tuyến qua chiếc điện thoại cũ của mẹ. Trong khi đó, tại những cuộc họp cấp cao, giữa những văn phòng sáng đèn suốt đêm, mỗi quyết định được đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến đời sống và sinh mạng của hàng triệu người.

Tôi đã thấy những cây ATM gạo xuất hiện ở nhiều nơi, thấy bà cụ bán vé số nhường suất cơm cho người trẻ hơn. Tôi cũng phải ghi lại những chuyện đau lòng: những chuyến bay giải cứu bị biến thành cơ hội trục lợi; niềm mong mỏi được trở về của con người trở thành đối tượng mặc cả; những vụ ăn chia liên quan đến bộ kit xét nghiệm; những cái chết âm thầm, không kèn trống, không người đưa tiễn.

Trong hoàn cảnh bất thường ấy, con người đã bộc lộ cả những phẩm chất đáng quý và những mặt tối trong cách ứng xử. Có những việc khiến chúng ta cảm phục, có những việc khiến chúng ta đau xót, phẫn nộ, và cũng có những việc kỳ quái đến mức khó tin.

Đó là những điều thôi thúc tôi viết *ỨNG BIẾN*.

ỨNG BIẾN không phải là cuốn sách chuyên khảo về dịch bệnh mà là một tác phẩm văn học viết về những con người bình thường bị đẩy vào tình thế bất thường, về cách họ nhận thức, lựa chọn và hành động trước những thử thách của đời sống. Là người từng sống qua những năm tháng ấy và ghi chép về nó, tôi thấy mình có trách nhiệm lưu giữ những câu chuyện này cho mai sau. Có những chuyện không dễ kể, nhưng nhất định phải kể.

Tác phẩm được hình thành từ những ghi chép, ký ức, tư liệu và trải nghiệm của tôi trong những năm đại dịch COVID-19, được tiểu thuyết hóa bằng phương pháp hư cấu. Tôi chọn phương thức kể chuyện phân mảnh, phù hợp với cách những sự kiện và câu chuyện về đại dịch được lưu giữ trong ký ức. Mỗi chương tập trung vào một câu chuyện hoặc một phương diện của đời sống, có thể đọc độc lập. Khi đặt cạnh nhau, các chương hợp thành một bức tranh về Việt Nam trong thời đại dịch, trong đó bạn đọc có thể nhận ra những trải nghiệm và những dấu ấn nhận thức của chính mình.

Trong tác phẩm, tư liệu lịch sử đan xen với những cảnh tái tạo, nhân vật hư cấu, tình huống trào lộng và truyền thuyết. Hai trợ lý Mõ và Mầu là những hình tượng nghệ thuật. Những lời thoại, hồ sơ và bản tin được tái tạo trong mạch kể không nhất thiết là tài liệu nguyên gốc. Đây là những đặc điểm của phương thức sáng tác mà tôi muốn nói rõ để bạn đọc phân biệt tư liệu lịch sử với những yếu tố được xây dựng bằng sự sáng tạo văn học.

Trong quá trình hoàn thiện bản thảo, tôi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ sưu tầm tư liệu, hệ thống hóa dữ liệu, rà soát chi tiết và biên tập kỹ thuật. Mối quan hệ giữa người viết và trí tuệ nhân tạo cũng được thể hiện trong kết cấu nghệ thuật của tác phẩm thông qua ba giọng kể: tôi, Mõ và Mầu.

Tôi xem AI là một trợ lý mới của thời đại số, còn việc cảm nhận cuộc sống, lựa chọn chi tiết, xây dựng nhân vật và gửi gắm tư tưởng vẫn là công việc của người cầm bút. Với tôi, AI không làm thay nhà văn, cũng không làm cho công việc viết trở nên nhàn nhã. Trái lại, nó đặt người viết trước những yêu cầu mới về phản biện, tổ chức, kiểm chứng và tái cấu trúc tác phẩm. Người viết phải tỉnh táo hơn trong việc tiếp nhận thông tin, khắt khe hơn trong việc lựa chọn và xử lý tư liệu, đồng thời có ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với từng trang viết.

Mọi quyết định về nội dung, quan điểm, cách lựa chọn và thể hiện sự kiện, xây dựng nhân vật, tổ chức kết cấu đều thuộc về tác giả. Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ tác phẩm.

Tôi hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận *ỨNG BIẾN* trước hết như một câu chuyện về con người trong những ngày thử thách chưa từng có của đất nước và mỗi gia đình.