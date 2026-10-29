Thêm thu nhập từ thảo mộc

Từ niềm yêu thích cây cỏ thiên nhiên, bà Nguyễn Thị Thu (thôn Tân Lập, xã Tây Ninh Hòa) đã kiên trì tìm tòi, nghiên cứu tạo ra sản phẩm túi lọc gội đầu từ thảo mộc. Tận dụng những nguyên liệu sẵn có ở địa phương, bà từng bước phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Từ ý tưởng khởi nghiệp...

Bà Thu sinh ra và lớn lên ở phố biển Nha Trang. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp đại học, bà về giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Tây Ninh Hòa) và gắn bó với vùng đất này. Bà quan tâm nghiên cứu thảo mộc chăm sóc tóc khi một người thân trong gia đình bị rụng tóc từng mảng. Dù đã đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc, dầu gội nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Tình cờ đọc được cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của tác giả Đỗ Tất Lợi, bà bắt đầu tìm hiểu về các loại thảo mộc dân gian dùng để gội đầu.

Bà Nguyễn Thị Thu chuẩn bị các nguyên liệu làm túi lọc gội đầu từ thảo mộc.

Từ những kiến thức qua sách vở, bà thử nghiệm nấu nước gội đầu từ vỏ bưởi và quả bồ kết. Khi người thân sử dụng thấy tóc có dấu hiệu mọc trở lại, bà tiếp tục tìm tòi, điều chỉnh cách kết hợp nguyên liệu. Bà nhận thấy nhiều loại thảo mộc quen thuộc như: Cỏ mần trầu, hương nhu, cỏ ngũ sắc… có thể kết hợp để tạo ra nước gội đầu mang hương thơm tự nhiên, dễ chịu nên ngoài thời gian đứng lớp, bà tranh thủ tìm hái về để tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm. Với niềm yêu thích thảo mộc, bà mày mò, tự tìm hiểu cách làm túi lọc gội đầu từ các nguyên liệu thiên nhiên. Sản phẩm ban đầu được bà giới thiệu cho bạn bè, người quen sử dụng.

Năm 2020, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp”, bà Thu mạnh dạn tham gia giới thiệu sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo mộc. Với ý tưởng xuất phát từ những trải nghiệm thực tế cùng quá trình tìm tòi, nghiên cứu các nguyên liệu sẵn có tại địa phương, bà đã đoạt giải ba tại cuộc thi. Kết quả này trở thành động lực giúp bà tiếp tục theo đuổi đam mê, từng bước đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Đến phát triển sản phẩm

Ngay khi bắt tay vào làm sản phẩm, bà Thu xác định sử dụng nguyên liệu khô để chủ động nguồn cung và thuận tiện trong bảo quản. Thảo mộc sau khi thu mua, hái về được rửa sạch, phơi nắng hoặc sấy khô, cắt nhỏ, sao trên bếp than, xay vụn rồi đóng gói. Sản phẩm túi lọc gội đầu thảo mộc được bà phối trộn từ 12 nguyên liệu, trong đó có vỏ bưởi, bồ kết, hương nhu, vỏ quýt, đinh lăng, hà thủ ô trắng, sả, lá dâu tằm, cỏ mần trầu... Bà từng bước cải tiến bao bì, từ túi nhựa ban đầu chuyển sang túi giấy, kết hợp hút chân không giúp sản phẩm bảo quản tốt hơn.

Sản phẩm túi lọc gội đầu từ thảo mộc của bà Thu.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, bà Thu đầu tư khoảng 500m² đất trồng một số loại cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Ngoài giờ lên lớp, bà dành thời gian sơ chế, phối trộn và đóng gói sản phẩm. “Sản phẩm từ thảo mộc cần kiên trì sử dụng ít nhất 3 tháng mới có thể đánh giá hiệu quả. Cách gội thủ công mất nhiều thời gian nên tôi luôn cố gắng tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng đúng cách. Khi mọi người phản hồi tóc giảm rụng, sạch gàu, mềm mượt hơn, tôi rất vui và có thêm động lực để tiếp tục phát triển sản phẩm”, bà Thu chia sẻ.

Khi giới thiệu sản phẩm, bà Thu thường tặng khách hàng 2 túi lọc dùng thử để trải nghiệm. Bên cạnh quảng bá trên mạng xã hội, bà còn mang sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ, phiên chợ do các cấp hội phụ nữ tổ chức. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được nhiều người biết đến và đã bán cho khách hàng tại một số tỉnh, thành phố như: Đồng Nai, Hà Nội, Gia Lai, Khánh Hòa... Sau khi trừ chi phí, bà thu về từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Bà cũng đã đăng ký hộ kinh doanh, từng bước hoàn thiện các điều kiện để phát triển sản phẩm tốt hơn.

Thời gian tới, bà Thu dự định phát triển sản phẩm gối ngủ thảo mộc từ đinh lăng, ngải cứu để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, đa dạng hóa sản phẩm và đưa những giá trị từ thảo mộc thiên nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bà NGÔ THỊ MINH TÙNG - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Ninh Hòa: Bà Nguyễn Thị Thu là hội viên năng động, sáng tạo, mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Mô hình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để tạo ra sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, hướng đến chuyển đổi xanh. Bà Thu còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích chị em tìm hướng khởi nghiệp phù hợp.