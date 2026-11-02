Xe chở quá tải, chủ phương tiện có thể bị phạt đến 50 triệu đồng, tước phù hiệu 3 tháng

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý một xe tải chở hàng vượt trọng tải cho phép 52,9% trên quốc lộ 26.

Xe tải vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép. (Ảnh: CSGT).

Trước đó, lúc 12h52 cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận tin báo, kiến nghị của Cục CSGT về một xe tải biển số 37H-078… có dấu hiệu chở hàng quá tải.

Đến 13h28 cùng ngày, tại Km19+800 quốc lộ 26, đoạn qua xã Tây Ninh Hòa, Trạm CSGT Ninh Hòa tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Xe tải do ông Đ.X.H (sinh năm 1979, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép 52,9%.

Với hành vi này, tài xế bị lập biên bản về lỗi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 50% đến 100%, theo Nghị định 168 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238) của Chính phủ. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ 5-7 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe hạng C của tài xế cũng bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Đối với đơn vị vận tải, HTX Dịch vụ vận tải T.N bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Theo quy định, đơn vị có thể bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-3 tháng. Phù hiệu kinh doanh vận tải cũng bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, việc chở hàng quá tải không chỉ làm tăng áp lực lên hệ thống phanh, kéo dài quãng đường dừng xe mà còn ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Lực lượng chức năng đề nghị các tài xế, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng, kiểm soát khối lượng hàng hóa ngay từ khâu xếp hàng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.