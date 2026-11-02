Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ

Theo TVS, chỉ số VN-Index giảm 30,9 điểm (-1,8%), đóng cửa ở mức 1710,7 điểm. Áp lực bán xuất hiện tại nhóm Ngân hàng và lan rộng sang các nhóm ngành khác trong phiên sáng khiến chỉ số giảm điểm mạnh trong suốt cả phiên giao dịch.

Kết phiên ngày 2/11, VN-Index giảm 30,90 điểm, đóng cửa tại 1710,72 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 2,19 điểm, đóng cửa tại 250,55 điểm.

Thị trường cần tìm kiếm vùng cân bằng mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm mạnh với thanh khoản đột biến, vượt mức trung bình 20 phiên, đồng thời đánh mất các đường hỗ trợ Tenkan và Kijun. Chỉ số hình thành nến đỏ biên độ rộng với bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu phản ứng tích cực quanh vùng 1700 điểm, tuy nhiên chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm trong phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và tiếp tục suy yếu về vùng đáy ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD chưa thể vượt lên trên ngưỡng 0 và đang tiến sát khả năng giao cắt xuống dưới đường tín hiệu, với histogram dương thu hẹp dần. Các tín hiệu này phản ánh động lượng giảm đang gia tăng, đồng thời cho thấy thị trường cần tìm kiếm vùng cân bằng mới.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1700 – 1705. Vùng kháng cự: 1720 – 1730.

VN-Index có khả năng cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1700 điểm, tương ứng với đường xu hướng tăng ngắn hạn, và hình thành vùng đáy sau cao hơn trước khi hồi phục để kiểm định vùng kháng cự hội tụ giữa hai đường Tenkan và Kijun quanh 1735 điểm. Tuy nhiên, nếu không thể giữ vững vùng 1700 điểm, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng”.

Quán tính điều chỉnh có thể tiếp tục đưa chỉ số lùi về kiểm định vùng 1678 – 1690 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 30 điểm và lùi về đóng cửa tại 1710,72 điểm (-1,77%). Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hóa chất giảm mạnh nhất, theo sau là Truyền thông và Công nghệ Thông tin. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên HOSE và UPCoM, mua ròng trên HNX. Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên hôm nay khiến chỉ số xuyên thủng cụm hỗ trợ ngắn hạn SMA10/SMA20, tuy nhiên điểm tích cực là lực cầu bắt đáy cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp một phần đà giảm.

Trong những phiên tới, quán tính điều chỉnh có thể tiếp tục đưa chỉ số lùi về kiểm định vùng hỗ trợ trọng yếu 1678 – 1690 điểm (hội tụ giữa đáy tháng 10 và dải dưới Bollinger Bands); nếu vùng này bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi sâu hơn về vùng 1650 – 1660 điểm, quanh vùng đáy tháng 7”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1680 – 1700 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 30,9 điểm (-1,8%), đóng cửa ở mức 1710,7 điểm. Áp lực bán xuất hiện tại nhóm Ngân hàng và lan rộng sang các nhóm ngành khác trong phiên sáng khiến chỉ số giảm điểm mạnh trong suốt cả phiên giao dịch.

Thanh khoản trong phiên hôm nay có sự gia tăng đáng kể so với phiên liền trước, đạt mức 18,500 tỷ VND.

Chỉ số đã có nhịp kiểm định lại vùng giá 1,700 điểm trong phiên hôm nay và hồi phục vào cuối phiên. Tuy nhiên, việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ MA20 ngày và đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ này với thanh khoản gia tăng trong phiên hôm nay cho thấy áp lực bán đang gia tăng trên thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1680 – 1700 điểm trong các phiên tiếp theo. Chúng tôi khuyến nghị NĐT duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp trong giai đoạn hiện tại”.

Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chất lượng thị trường suy yếu mạnh hơn điểm số khi lực bán đồng loạt quay lại ở cả nhóm trụ và vốn trung bình: Điểm đáng lo ngại là thanh khoản tăng trong một phiên có tới 75,1% cổ phiếu HOSE giảm, trong khi VN30, Midcap và Smallcap cùng suy yếu. Độ rộng kỹ thuật tiếp tục co hẹp và số cổ phiếu tạo đáy 1 năm gia tăng, cho thấy cung chủ động đang áp đảo lực cầu. Việc VN-Index đóng sát vùng 1700 điểm vì vậy chưa tạo được tín hiệu cân bằng đủ tin cậy dù VIC vẫn hỗ trợ điểm số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Thị trường không hiện hữu cầu nâng đỡ cùng động lượng giảm lớn nên triển vọng thị trường vẫn còn dư địa tiếp tục điều chỉnh về 1,680 điểm trong tuần nếu nhóm cổ phiếu vốn lớn nối đà giảm. Nhà đầu tư hạn chế bắt đáy dàn trải khi thị trường chưa có dấu hiệu về tạo đáy. Hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu xuống mức 30% cổ phiếu/70% tiền mặt sau khi đóng các vị thế có lợi nhuận hoặc tiến hành quản trị vị thế không thuận lợi nhằm bảo toàn hiệu suất danh mục trong giai đoạn thị trường có thể điều chỉnh. Tiếp tục theo dõi điểm tạo đáy các mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD tích cực như ở Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, MCH), và các mã cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện như NTP, BWE, CSV”.

Xác suất cao nhịp điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1730 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như MACD và RSI đều hướng xuống mạnh. Thêm vào đó các chỉ báo xu hướng như tenkan kijun cũng đồng loạt hướng xuống và DI- đang dâng cao cho thấy xác suất cao nhịp điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc. Nếu thanh khoản bán chủ động tiếp tục gia tăng mạnh thì VN Index có thể lùi về khu vực hỗ trợ quanh 1680 và 1660 tương ứng với mốc 0.5 và 0.618 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đều hướng xuống mạnh và chưa có tín hiệu tạo đáy. Việc các chỉ báo động lượng giảm sâu về vùng quá bán có thể cho thấy thị trường sẽ có những nhịp hồi phục nhẹ trong phiên nhưng sẽ chưa thể tìm lại được điểm cân bằng và xu hướng giảm chính vẫn có thể tiếp diễn.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chủ động cơ cấu tài khoản, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, hạ margin và bán giảm những mã cố phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ, hạn chế bắt đáy sớm, kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”.

Với trạng thái hiện tại, mục tiêu tiếp theo của chỉ số nằm tại vùng 1650–1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1735 điểm, cho thấy đà giảm đang gia tăng. Với trạng thái hiện tại, mục tiêu tiếp theo của chỉ số nằm tại vùng 1650–1680 điểm, tương ứng khu vực giá thấp gần nhất. Các nhịp hồi kỹ thuật nếu xuất hiện nhiều khả năng sẽ bị giới hạn quanh vùng kháng cự 1725–1730 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.