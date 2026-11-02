Công ty Israel phát triển ứng dụng AI thay thế nhân viên tiếp thị

Công nghệ này hướng tới tự động hóa phần lớn các công việc lặp lại của nhân viên kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Coldi do hai doanh nhân Or Goldshmidt và Ilia Ronin thành lập năm 2025, xuất phát từ một sáng kiến ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng sau sự kiện ngày 7/10/2023. Trong quá trình phát triển các công cụ giao tiếp đa ngôn ngữ ứng dụng AI, nhóm sáng lập nhận thấy tiềm năng thương mại của công nghệ này trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Nền tảng của Coldi sử dụng các tác nhân AI có khả năng giao tiếp bằng giọng nói bằng hơn 30 ngôn ngữ, đồng thời thực hiện cả cuộc gọi đi và tiếp nhận cuộc gọi đến. Hệ thống có thể tự động liên hệ khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu, tiếp cận lại những người chưa hoàn tất đăng ký dịch vụ, đặt lịch hẹn và chuyển cuộc gọi cho nhân viên kinh doanh khi phát hiện cơ hội giao dịch phù hợp.

Một điểm đáng chú ý của nền tảng là khả năng tích hợp AI với hệ thống điện thoại, cơ sở dữ liệu khách hàng, lịch làm việc và công cụ quản lý chiến dịch trên cùng một nền tảng thống nhất. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể triển khai các chiến dịch tiếp thị qua điện thoại mà không cần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phức tạp.

Theo ông Or Goldshmidt, Giám đốc điều hành Coldi, điểm đột phá của công nghệ này không chỉ nằm ở khả năng giao tiếp tự nhiên của AI, mà còn ở việc thay đổi cách phân công công việc giữa con người và máy móc. Theo đó, AI sẽ đảm nhiệm các khâu tiếp cận ban đầu, tìm hiểu nhu cầu và sàng lọc khách hàng tiềm năng, trong khi nhân viên kinh doanh tập trung vào tư vấn, đàm phán và hoàn tất giao dịch với những khách hàng thực sự có nhu cầu.

Hiện Coldi tập trung cung cấp dịch vụ cho các lĩnh vực có nhu cầu liên hệ khách hàng lớn như công nghệ tài chính, bảo hiểm, môi giới và thu hồi nợ. Công ty đã triển khai dịch vụ tại châu Âu, Trung Đông, Mỹ Latinh và Nam Phi. Từ tháng 9 vừa qua, nền tảng này cũng hỗ trợ tiếng Hebrew nhằm phục vụ khách hàng tại Israel.

Coldi hiện có 15 nhân viên và đã huy động tổng cộng 500.000 USD vốn đầu tư. Công ty áp dụng mô hình thu phí dựa trên thời lượng sử dụng dịch vụ, kết hợp phí hỗ trợ vận hành.

Sự phát triển của Coldi phản ánh xu hướng AI ngày càng chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang trực tiếp đảm nhiệm các quy trình kinh doanh. Trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng, công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp giảm khối lượng công việc thủ công, đồng thời chuyển vai trò của nhân viên từ tìm kiếm khách hàng sang tư vấn, đàm phán và hoàn tất giao dịch.