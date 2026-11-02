Hé lộ tập đoàn có doanh thu lớn nhất thị trường

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) cho biết đã ghi nhận doanh thu thuần hơn 138.482 tỷ đồng quý gần nhất, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng đóng góp gần 634 tỷ đồng, tăng khoảng 18%. Ngược lại, chi phí tài chính tăng hơn 60% lên 614 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay khoảng 257 tỷ đồng.

Hai khoản chi phí lớn khác là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 43% và 20% so với cùng kỳ. Dù vậy, Petrolimex vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.790 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.363 tỷ đồng, tăng gần 93%.

Ban lãnh đạo Petrolimex cho biết kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý vừa qua là nhờ việc cải thiện biên lợi nhuận gộp. Trong quý III/2026, giá dầu thô thế giới ghi nhận xu hướng tăng và duy trì ở mức cao (từ mức bình quân khoảng 75 USD/thùng lên mức 95 USD/thùng, có thời điểm đạt 105 USD/thùng; trong khi cùng kỳ giá dầu thô giảm nhẹ từ khoảng 68 USD xuống còn khoảng 62-65 USD/thùng).

Bên cạnh đó, quy định về dự trữ lưu thông là một trong những yếu tố góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong quý III.

Cùng với đó, sản lượng xăng dầu xuất bán tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, làm giảm chi phí cố định đã góp phần gia tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn tập đoàn.

Ngoài hoạt động kinh doanh xăng dầu, các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chuyên doanh như dầu mỡ nhờn, gas, nhiên liệu bay, kinh doanh kho bãi và dịch vụ vận tải cũng tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực với lợi nhuận sau thuế tăng 93% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 373.226 tỷ đồng, tăng gần 64% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận khoảng 1.367 tỷ đồng doanh thu.

Với kết quả này, Petrolimex chính là doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Quy mô doanh thu của tập đoàn xăng dầu này thậm chí còn nhỉnh hơn Tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp ghi nhận khoảng 372.500 tỷ đồng doanh thu trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, chỉ sau 3 quý, quy mô doanh thu của Petrolimex đã vượt kết quả thực hiện cả năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của tập đoàn đạt hơn 4.688 tỷ đồng, tăng gần 67%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.753 tỷ đồng, tăng khoảng 60%.

Như vậy, Petrolimex đã vượt cả 2 chỉ tiêu kinh doanh được cổ đông thông qua cho năm 2026.

Trước đó, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất cả năm khoảng 315.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 3.380 tỷ đồng. Với kết quả sau 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và gần 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Song song với tăng trưởng doanh thu, quy mô tài sản của Petrolimex cũng mở rộng đáng kể.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn đạt hơn 109.009 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với đầu năm.

Một trong những khoản mục biến động mạnh nhất là hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho tăng từ khoảng 13.862 tỷ đồng đầu năm lên gần 29.296 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng hơn 15.400 tỷ đồng, tức khoảng 111%, đồng thời chiếm gần 27% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng duy trì lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đáng kể. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối quý III của Petrolimex đạt hơn 6.122 tỷ đồng. Số dư đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 22.286 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Tổng 2 khoản mục này đạt khoảng 28.407 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex đạt hơn 77.650 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt gần 27.206 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Con số này tăng hơn 154% so với cuối quý II, tương đương gấp 2,5 lần chỉ sau 3 tháng.

Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 26.595 tỷ đồng, trong khi dư nợ dài hạn ở mức hơn 610 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dư nợ tại Ngân hàng Vietcombank của tập đoàn đã tăng từ khoảng 2.168 tỷ đồng cuối quý II lên 9.945 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Tương tự, dư nợ tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ cũng tăng vọt lên 6.423 tỷ đồng, trong khi cuối quý trước chưa ghi nhận dư nợ tại đơn vị này.

Dư nợ tại Ngân hàng BIDV cũng tăng từ khoảng 1.968 tỷ đồng lên 2.235 tỷ đồng.