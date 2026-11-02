9 tháng, HAG tăng mạnh chi phí trông cà phê lên tới hơn 3.900 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3/2026 của HAG đạt 1.909 tỷ đồng - trong đó doanh thu bán trái cây vẫn là nguồn thu chủ lực đạt 1.460 tỷ đồng; Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 470 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ (432 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của HAG 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ (5.603 tỷ đồng); tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ từ 1.312 tỷ lên 2.431,5 tỷ.

Trong kỳ, căn cứ về việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), công ty được miễn giảm hơn 1.534 tỷ đồng nghĩa vụ trả chi phí lãi trái phiếu.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9/2026, chi phí trồng cà phê của HAG tăng mạnh từ 1.762 tỷ đồng hồi cuối năm 2025 lên tới gần 3.920 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản HAGL đạt gần 29.400 tỷ, tăng 11,4% so với đầu năm (26.382 tỷ đồng).

Được biết vào ngày 6/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HGI"), công ty con của Công ty, đã hoàn tất chào bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng với số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 18.800.000 cổ phiếu, giá phát hành 60.600 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền thu về là 1.139.280.000.000 đồng.

Đến ngày 8/10/2026, HGI đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 do Sở Tài chính Gia Lai cấp phê duyệt tăng vốn cổ phần của HGI lên 1.873.000.000.000 đồng. Theo Công văn số 10095/UBCK-GDDC ký ngày 12/10/2026 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, HGI đã trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 6/10/2026. Bên cạnh đó, vào ngày 5 và ngày 7/10/2026, công ty cũng đã hoàn tất chuyển nhượng một phần vốn góp vào HGI cho bên thứ ba. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty trong HGI giảm từ 83,90% xuống còn 74,79%.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 4.202 tỷ đồng, tương đương hơn 11,5 tỷ đồng mỗi ngày. Kế hoạch này cho thấy HAGL đang tiếp tục tái định vị rõ nét trong mảng nông nghiệp, với hai trụ cột tăng trưởng mới là cà phê và dâu tằm.

Trong năm 2026, HAGL dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Song song với mở rộng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư chế biến để gia tăng giá trị đầu ra và cải thiện biên lợi nhuận.