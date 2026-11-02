Khi thần tượng trở thành lý do cho những chuyến đi tiền triệu

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Du lịch concert bùng nổ, fan mạnh tay chi tiền vì thần tượng

Hai đêm concert của BIGBANG tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong ngày 24 - 25.10.2026 trở thành ví dụ rõ nét về sức hút của du lịch concert (Concert Tourism). Sự kiện thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế. Theo số liệu Sở VHTTDL Hà Nội công bố, tổng thu từ khách du lịch trong dịp này ước đạt khoảng 750 tỉ đồng.

Hiệu ứng từ concert lan sang nhiều lĩnh vực dịch vụ. Dữ liệu từ nền tảng Trip.com cho thấy lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Lượng đặt phòng tại các khách sạn trong bán kính 3km quanh sân vận động Mỹ Đình tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình ngày trong tháng 10, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng từ sớm.

Tại TP.HCM, sức hút từ những chương trình như Tình hà say hi hay Anh trai vượt ngàn chông gai cũng tạo hiệu ứng rõ rệt. Theo dữ liệu Trip.com, lượt đặt khách sạn trong dịp diễn ra các chương trình âm nhạc tăng 621% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy một buổi biểu diễn có thể trở thành lý do để khán giả quyết định thực hiện cả chuyến đi.

Điều khiến du lịch concert trở nên đặc biệt nằm ở cách người hâm mộ sẵn sàng chi tiêu. Một chuyến đi xem thần tượng không chỉ có tiền vé biểu diễn mà còn kéo theo hàng loạt khoản khác như vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển, trang phục, makeup và vật phẩm cổ vũ (lightstick). Tổng chi phí có thể lên tới gần 20 triệu đồng với khán giả di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội, khoảng 39 triệu đồng với một du khách quốc tế. Thậm chí, có trường hợp chi hơn 100 triệu đồng cho chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam kết hợp mua vé concert.

Theo Ticketbox và VinWonders, hơn 70% người mua vé concert thuộc nhóm tuổi 18 - 35. Đây cũng là nhóm khách hàng có xu hướng dành ngân sách cho các hoạt động giải trí, du lịch và trải nghiệm cá nhân. Những dữ liệu này phần nào lý giải vì sao concert ngày càng trở thành một phần trong kế hoạch chi tiêu của người trẻ.

Một đêm diễn, nhiều tầng cảm xúc

Vì sao người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn cho vài giờ biểu diễn? Câu trả lời trước hết nằm ở giá trị của trải nghiệm trực tiếp. Một concert quy mô lớn là sự kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và khả năng tương tác với nghệ sĩ. Khán giả được hòa mình vào không gian có hàng chục nghìn người cùng hát, cùng cổ vũ và chia sẻ cảm xúc.

Đó là trải nghiệm mà những video biểu diễn trên mạng hay màn hình điện thoại khó có thể thay thế. Với nhiều người, khoảnh khắc thần tượng xuất hiện trên sân khấu, cất lên ca khúc quen thuộc hoặc tương tác với khán giả có giá trị vượt xa số tiền bỏ ra để mua vé.

Trường hợp BIGBANG cho thấy một khía cạnh khác của hành vi tiêu dùng này: chiều dài cảm xúc gắn với thần tượng. Với thế hệ khán giả 8X, 9X, âm nhạc của những nhóm nhạc gen 2 không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn gắn với ký ức tuổi học trò, những năm tháng trưởng thành và một giai đoạn đặc biệt trong cuộc sống.

Không ít người đã chờ đợi 1 - 2 thập kỷ để được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt. Với cộng đồng fan BIGBANG, gần 20 năm chờ đợi khiến cuộc gặp gỡ này mang ý nghĩa riêng. Khoản tiền dành cho chuyến đi vì thế không chỉ được tính bằng giá vé hay chi phí lưu trú, mà còn gắn với mong muốn hoàn thành một ước mơ đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Bên cạnh cảm xúc hoài niệm, xu hướng chi tiêu của giới trẻ cũng đang thay đổi. Thay vì dành phần lớn ngân sách cho việc sở hữu đồ vật, một bộ phận người trẻ ưu tiên những trải nghiệm có thể lưu giữ thành ký ức. Đi concert trở thành một chuyến du lịch, một dịp gặp gỡ bạn bè, khám phá thành phố mới và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội.

Theo báo cáo Vietnam Entertainment Consumer Trend 2025, khoảng 30% người trẻ có thói quen kết hợp tham dự sự kiện âm nhạc với du lịch, nghỉ dưỡng. Con số này cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa nhu cầu giải trí và dịch chuyển.

Một lý do khác khiến mức chi tiêu cho concert ngày càng cao là sự trưởng thành về tài chính của cộng đồng fan. Những người từng yêu thích các nhóm nhạc gen 2, gen 3 nay đã bước vào độ tuổi có công việc và thu nhập ổn định. Họ có khả năng tự quyết định ngân sách, chủ động tiết kiệm và lên kế hoạch từ nhiều tháng trước để theo đuổi sở thích cá nhân. Vì vậy, khoản tiền từng được xem là quá lớn với một học sinh, sinh viên có thể trở thành chi phí trải nghiệm nằm trong khả năng của một người trưởng thành.

Concert mở ra một hệ sinh thái du lịch mới

Sức hút của các chương trình âm nhạc lớn đang tạo ra dòng tiền lan tỏa đến nhiều ngành dịch vụ. Khán giả đến xem concert cần phương tiện di chuyển, nơi lưu trú, nhà hàng, quán ăn, taxi, dịch vụ làm đẹp, trang phục và quà lưu niệm. Một sự kiện chỉ diễn ra trong một hoặc hai đêm có thể tạo ra nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong nhiều ngày trước và sau chương trình.

Đó cũng là nền tảng hình thành khái niệm Concert Economy (nền kinh tế concert). Trong mô hình này, ngoài doanh thu bán vé, giá trị kinh tế còn được mở rộng sang toàn bộ chuỗi dịch vụ phục vụ người tham dự. Các khách sạn, hãng hàng không, nhà hàng và đơn vị vận tải đều có cơ hội hưởng lợi từ lượng khách tăng đột biến.

Những sự kiện có nghệ sĩ quốc tế còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến. Khi Việt Nam tổ chức được các concert quy mô lớn, thu hút khán giả từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, sức hấp dẫn của điểm đến được mở rộng từ du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng sang du lịch âm nhạc.

Một nghệ sĩ có thể tạo ra sức hút vượt khỏi phạm vi sân khấu. Người hâm mộ sẵn sàng bay sang thành phố khác, thậm chí sang quốc gia khác để xem biểu diễn, sau đó kết hợp tham quan và mua sắm. Với Việt Nam, đây là cơ hội để xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, kết nối concert với trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và khám phá địa phương.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả dòng khách này, việc tổ chức concert cần được đặt trong kế hoạch phát triển du lịch tổng thể. Hạ tầng giao thông, năng lực lưu trú, phương án phân luồng, an ninh và chất lượng dịch vụ cần được chuẩn bị tương xứng với quy mô khán giả. Các doanh nghiệp du lịch cũng có thể chủ động xây dựng gói sản phẩm gồm vé biểu diễn, lưu trú, vận chuyển và tham quan để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Việc một người sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để xem thần tượng đôi khi gây ra những tranh luận về tính hợp lý. Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào con số để kết luận đó là sự hoang phí. Mỗi người có một cách lựa chọn và thước đo giá trị khác nhau. Với người hâm mộ, một đêm concert có thể là trải nghiệm được chờ đợi suốt nhiều năm, mang lại niềm vui và những ký ức khó lặp lại.

Điều cần quan tâm không phải là người hâm mộ chi bao nhiêu tiền cho thần tượng, mà là khoản chi đó có nằm trong khả năng tài chính hay không. Đam mê sẽ trở thành áp lực nếu người tham dự phải vay mượn, sử dụng tiền dành cho những nhu cầu thiết yếu hoặc làm ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình chỉ để có mặt tại một buổi diễn.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể tận hưởng concert theo cách phù hợp với điều kiện của mình, từ việc lập ngân sách, săn vé và đặt phòng sớm đến lựa chọn phương tiện di chuyển hợp lý. Khi được chuẩn bị có kế hoạch, một chuyến đi xem thần tượng vừa đáp ứng nhu cầu cảm xúc, vừa trở thành trải nghiệm du lịch đáng nhớ.