Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ

Chiều 2/11, tại TP. Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, trong 5 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thì An Giang đạt mức tăng trưởng trên 9%, trong khi 4 tỉnh, thành phố còn lại (Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau) có tốc độ tăng trưởng dưới 8%.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất những khó khăn, hạn chế, không né tránh hoặc chỉ nêu thành tích. Những vướng mắc xuất phát từ nguyên nhân khách quan cần được làm rõ. Đồng thời, từng địa phương phải xác định cụ thể những khâu còn yếu cần tập trung xử lý tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, GRDP quý III của thành phố tăng 9,29%, cao hơn quý I là 1,92 điểm phần trăm và quý II là 2,52 điểm phần trăm, nhưng chưa bù đắp mức tăng thấp của hai quý đầu năm. 9 tháng năm 2026, GRDP của TP. Cần Thơ tăng trưởng 7,89%. Để cả năm tăng 10,07%, quý IV thành phố phải tăng 16,08%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,26%, dịch vụ tăng 20,94%.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP. Cần Thơ ưu tiên công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và dự án tạo giá trị gia tăng; quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, mặt bằng, vật liệu, đẩy nhanh công trình trọng điểm. Thành phố kiến nghị hoàn thiện chia sẻ dữ liệu, hệ thống thủ tục hành chính; đề nghị Trung ương hỗ trợ dự án Nâng cấp và phát triển đô thị khu vực trung tâm thành phố và đường vành đai phía Tây TP. Cần Thơ.

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, GRDP quý I tăng 5,5%, quý II tăng 7,67%, quý III tăng 8,67%; bình quân 10 tháng ước đạt 7,32%. Kết quả còn cách khá xa mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Quý IV, tỉnh phải tăng 13,95%, đòi hỏi quyết tâm và triển khai hiệu quả Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Vĩnh Long có hai điểm nghẽn: hạ tầng, kết nối nội tỉnh và liên vùng chưa đồng bộ; giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục đầu tư còn vướng. Tỉnh kiến nghị hỗ trợ tuyến đường bộ ven biển kết nối Vĩnh Long với TP. Cần Thơ, Đồng Tháp; cùng cao tốc CT.33 qua Vĩnh Long, kết nối Đồng Tháp, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 7,44%, chưa đạt kỳ vọng. Hạ tầng, nguồn lực đầu tư và năng lực sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng. Giao thông, logistics thiếu đồng bộ; kết nối từ biên giới qua trung tâm tỉnh ra Biển Đông, TP. Hồ Chí Minh và cụm cảng quốc tế chưa hoàn chỉnh.

Đồng Tháp kiến nghị hoàn thiện giao thông liên vùng, mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, phấn đấu hoàn thành năm 2028; mở rộng Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe. Tỉnh đề nghị hỗ trợ cao tốc Chơn Thành - Cao Lãnh (tuyến N2), cầu Tân Châu - Hồng Ngự, cầu Sa Đéc, cầu Ô Môn.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ đã trao đổi, làm rõ kiến nghị, phân tích khó khăn và đề xuất hướng tháo gỡ theo lĩnh vực phụ trách.

Khơi thông đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực ba địa phương. Dù chưa đạt kịch bản, cả ba duy trì tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Nông nghiệp tăng cao hơn bình quân cả nước: TP. Cần Thơ 4,3%, Vĩnh Long 3,71%, Đồng Tháp 4,76%. Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 75% dự toán: lần lượt 80%, 83% và 75%.

Phó Thủ tướng lưu ý kết quả chưa đáp ứng yêu cầu cả năm. Quy mô kinh tế vùng còn hạn chế, tỷ trọng nông nghiệp cao; công nghiệp, xây dựng gặp khó. Nhu cầu vật liệu giao thông lớn nhưng nguồn cung thiếu, giải ngân đầu tư công thấp. Hạ tầng giao thông, logistics và kết nối liên vùng cản trở thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu bám sát Nghị quyết của Chính phủ và kết luận của Trung ương; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực. Nông nghiệp phải xác định khả năng khai thác lợi thế, sản lượng lúa, tôm, cá, sản phẩm chủ lực. Lãnh đạo địa phương phân công rõ trách nhiệm, bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách các năm tiếp theo. Phải giao sớm vốn hằng năm, kể cả vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý dự án tồn đọng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đánh giá, dư địa đầu tư công của 3 địa phương còn lớn: Cần Thơ còn khoảng 6.000 tỷ đồng chưa giải ngân, có thể đóng góp tăng khoảng 3% GRDP nếu giải ngân hết; Vĩnh Long còn khoảng 8.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 3% GRDP; Đồng Tháp còn khoảng 5.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,5% GRDP.

Các địa phương phải xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp thế mạnh, tăng liên kết vùng, khai thác không gian cao tốc, hình thành hành lang kinh tế Cần Thơ - Vĩnh Long - Đồng Tháp - Tây Ninh - TP. Hồ Chí Minh.

Với Cần Thơ, Phó Thủ tướng yêu cầu quyết liệt hơn để xứng đáng là cực tăng trưởng năng động, đô thị trung tâm vùng; vận dụng cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền từ Luật Đô thị và nghị quyết thí điểm của Quốc hội, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cơ chế vượt trội.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Đồng Tháp phải phát huy thế mạnh lúa gạo, trái cây, hoa kiểng, thủy sản, kinh tế biên mậu; hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, Sông Hậu 2, Ba Tơ, Cao Lãnh 2, Cao Lãnh 3. Vĩnh Long tập trung nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, chế biến nông - thủy sản, năng lượng tái tạo.

Đối với Vĩnh Long, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; tập trung tháo gỡ những vướng mắc để tạo đột phá trong công nghiệp chế biến nông - thủy sản và năng lượng tái tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo động lực mới cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc khơi thông nguồn lực đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và ứng dụng khoa học, công nghệ được xác định là những giải pháp then chốt để ba địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo nền tảng phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.