Nghĩa Lộ tăng tốc, bứt phá về đích

Năm 2026, phường Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực. Từ phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống đến chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng cho chặng nước rút cuối năm.

Dấu ấn nổi bật là việc phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Phường đã huy động 500 diễn viên quần chúng tham gia màn đại xòe, 50 diễn viên diễu diễn đường phố giới thiệu văn hóa dân tộc Khơ Mú và 300 diễn viên biểu diễn múa xòe phục vụ các hoạt động trải nghiệm.

Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến du khách.

Trên lĩnh vực kinh tế, công tác quản lý, điều hành ngân sách được chú trọng, nhất là đôn đốc thu từ đấu giá quỹ đất.

Trong công tác xây dựng Đảng, phường đã rà soát, chỉnh lý và số hóa 1.670 hồ sơ đảng viên, đạt 100%, đồng thời tiếp tục làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên.

Nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, tỷ lệ che phủ rừng, sản lượng lương thực, du lịch, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo đã đạt, vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến, y tế, môi trường và kết nạp đảng viên mới cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn cần tập trung tháo gỡ. Thu ngân sách mới đạt 63,78% dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 78,3%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 85,8%; bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,54%. Đặc biệt, việc phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác còn chậm; chưa có sản phẩm OCOP được công nhận theo mục tiêu đề ra.

Đồng chí Lương Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: “Đảng ủy phường xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành để phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và giải pháp thực hiện. Không được chủ quan với những kết quả đã đạt được, cũng không được để những khó khăn trở thành lý do làm chậm tiến độ”.

Cụ thể hóa quyết tâm trên, trong 2 tháng cuối năm, phường Nghĩa Lộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị với tiến độ thực hiện. Trong đó, địa phương ưu tiên rà soát các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thu từ đấu giá quỹ đất, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách. Đồng thời, triển khai giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; lựa chọn, hỗ trợ các sản phẩm có tiềm năng hoàn thiện điều kiện tham gia đánh giá, công nhận OCOP. Với những chỉ tiêu đã đạt cao, phường tiếp tục duy trì kết quả, không chủ quan, bằng lòng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nghĩa Lộ đang nỗ lực tăng tốc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho những bước phát triển trong năm tiếp theo.