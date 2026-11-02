Sacombank 4 lần thay Tổng giám đốc trong hơn một năm

Sacombank vừa có thêm một lần điều chỉnh nhân sự cấp cao khi ông Loic Faussier thôi giữ chức Tổng giám đốc, chuyển sang làm cố vấn cấp cao HĐQT. Cùng ngày 2/11, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng.

Đây là lần thay đổi nhân sự điều hành cấp cao thứ tư tại Sacombank trong hơn một năm qua, kể từ khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời vị trí Tổng giám đốc vào tháng 5/2025.

Cụ thể, ngày 27/5/2025, ông Nguyễn Thanh Nhung được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc, thay bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Diễm khi đó chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Sacombank đã 4 lần thay đổi nhân sự đứng đầu Ban điều hành kể từ tháng 5/2025.

Đến ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy tiếp nhận vị trí Quyền Tổng giám đốc Sacombank, sau khi rời cương vị Chủ tịch HĐQT LPBank. Ngày 3/3/2026, ông Thụy được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức giữ chức Tổng giám đốc Sacombank.

Tuy nhiên, thời gian ông Thụy điều hành ngân hàng không kéo dài. Ngày 22/4/2026, ông thôi giữ chức Tổng giám đốc để đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Người thay thế là ông Loic Faussier, khi đó được giao làm Quyền Tổng giám đốc.

Ông Loic Faussier gia nhập Sacombank từ tháng 3/2026 với vai trò Phó Tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ. Sau gần ba tháng giữ vai trò quyền điều hành, ông được bổ nhiệm chính thức làm Tổng giám đốc từ ngày 10/7/2026.

Đến ngày 2/11/2026, ông Loic Faussier thôi chức Tổng giám đốc và chuyển sang làm cố vấn cấp cao HĐQT. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được giao phụ trách điều hành ngân hàng với chức danh Quyền Tổng giám đốc.

Như vậy, kể từ tháng 5/2025 đến nay, Sacombank đã có 5 nhân sự lần lượt đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc hoặc Quyền Tổng giám đốc, gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Nguyễn Thanh Nhung, ông Nguyễn Đức Thụy, ông Loic Faussier và bà Nguyễn Thị Kiều Anh. Trong đó, ông Nhung, ông Thụy và ông Faussier đều từng trải qua giai đoạn giữ chức quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm hoặc thay đổi tiếp theo.