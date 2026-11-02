Siết đầu vào, nâng chuẩn đầu ra đội ngũ luật sư

Từ khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời ghế Tổng giám đốc vào tháng 5/2025, Sacombank đã 4 lần thay đổi nhân sự đứng đầu Ban điều hành. Người mới nhất được giao phụ trách vị trí này là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kể từ ngày 2/11/2026.