LĐBĐ Việt Nam tìm hướng phát triển bóng đá nữ tại Nghệ An và Thanh Hóa

Đoàn công tác LĐBĐ Việt Nam làm việc tại Nghệ An. Ảnh: VFF

Hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển bóng đá nữ của LĐBĐ Việt Nam, hướng tới mở rộng phong trào, phát hiện tài năng và xây dựng nền tảng đào tạo lâu dài cho bóng đá nữ Việt Nam.

Đoàn công tác do Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Thanh Hà làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng chuyên môn, chuyên gia bóng đá nữ và một số CLB bóng đá nữ.

Tại hai địa phương, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở VHTTDL, LĐBĐ thành viên để nắm bắt tình hình phát triển phong trào, những khó khăn trong công tác tổ chức tập luyện, thi đấu cũng như nhu cầu hỗ trợ trong thời gian tới.

Bên cạnh các buổi trao đổi, đoàn trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và theo dõi hoạt động của những nhóm cầu thủ nữ ở nhiều độ tuổi.

Qua khảo sát, Nghệ An và Thanh Hóa được đánh giá là hai địa phương có tiềm năng phát triển bóng đá nữ nhờ nền tảng phong trào tích cực và nguồn cầu thủ trẻ khá dồi dào.

Các cầu thủ nữ thể hiện niềm đam mê, tinh thần tập luyện nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi bóng đá. Đáng chú ý, một số gương mặt sinh từ năm 2012 đến 2017 đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia LĐBĐ Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá ban đầu, đoàn công tác đã trao đổi với các huấn luyện viên địa phương về phương án tiếp tục theo dõi, tuyển chọn và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp cho những cầu thủ có triển vọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, bóng đá nữ tại Nghệ An và Thanh Hóa vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hoạt động tập luyện và thi đấu chưa được tổ chức thường xuyên, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn còn hạn chế.

Sự quan tâm của cộng đồng dành cho bóng đá nữ cũng chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của hai địa phương.

Đặc biệt, dù sở hữu nguồn cầu thủ nữ có chất lượng và từng đóng góp nhiều vận động viên cho các CLB trên cả nước, cả Nghệ An và Thanh Hóa hiện chưa có đội bóng đá nữ đại diện địa phương tham gia hệ thống thi đấu.

Đây được xem là một trong những vấn đề cần tháo gỡ nhằm tạo môi trường phát triển ổn định, giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội tiếp tục tập luyện và thi đấu ở trình độ cao hơn.

LĐBĐ Việt Nam mong muốn thúc đẩy phong trào bóng đá nữ

Tại các buổi làm việc, LĐBĐ Việt Nam đã khuyến khích hai địa phương nghiên cứu xây dựng đề án, xác định lộ trình phù hợp để tiến tới thành lập đội bóng đá nữ trong thời gian tới.

Trước mắt, trên cơ sở kết quả khảo sát, LĐBĐ Việt Nam sẽ tổng hợp nhu cầu thực tế để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Trong đó, Liên đoàn dự kiến hỗ trợ bóng phục vụ tập luyện, thi đấu, góp phần bổ sung trang thiết bị thiết yếu và tạo điều kiện duy trì hoạt động thường xuyên cho các nhóm cầu thủ nữ.

Cùng với đó, LĐBĐ Việt Nam sẽ phối hợp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thông qua việc cung cấp giáo án phù hợp với từng nhóm tuổi, tạo điều kiện để cán bộ chuyên môn địa phương tham gia các hội thảo về bóng đá nữ.

Chương trình khảo sát tại Nghệ An và Thanh Hóa là bước đi nhằm tăng cường kết nối giữa LĐBĐ Việt Nam với các địa phương, từng bước tháo gỡ những khó khăn trong công tác đào tạo và phát triển phong trào.

Thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng cơ hội thi đấu, LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nguồn lực kế cận vững chắc, tạo nền tảng để bóng đá nữ Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.