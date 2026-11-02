Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Danh dự, uy tín và sự tử tế là những thứ không thể thoả hiệp"

Thời gian qua, một số thông tin liên quan đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo – nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee – cùng gia đình và hoạt động kinh doanh thu hút sự chú ý trên không gian mạng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chia sẻ với Tạp chí Doanh nhân trẻ về lý do quyết định lên tiếng sau một thời gian giữ im lặng. Bà cũng đề cập đến trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với thông tin được lan truyền trên không gian mạng, vai trò của pháp luật trong bảo vệ danh dự, uy tín doanh nhân, cũng như việc gìn giữ niềm tin và những giá trị mà doanh nghiệp Việt đã dày công xây dựng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee

Trước những vấn đề gần đây, bà đã chọn cách ứng xử như thế nào để giữ vững những giá trị mình trân trọng?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và thương trường, tôi tâm niệm có những giá trị không thể thỏa hiệp: đó là danh dự, uy tín và sự tử tế.

Tôi từng chọn im lặng để tập trung cho gia đình và công việc. Nhưng khi sự im lặng bị lợi dụng để những thông tin vu khống, bịa đặt tiếp tục lan truyền, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, gia đình và uy tín doanh nghiệp, tôi buộc phải hành động.

Tôi lên tiếng để bảo vệ quyền hợp pháp của mình bằng con đường chính danh, bằng tiến trình pháp lý và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong giai đoạn này, bà đối diện với những thông tin đó như thế nào? Điều này ảnh hưởng ra sao đến đời sống và công việc kinh doanh của bà?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tôi cùng đội ngũ pháp lý đang thực hiện các bước đi đúng trình tự pháp luật.

Trách nhiệm của một người đứng đầu là vừa phải bảo vệ gia đình, vừa phải giữ vững tay chèo để tập thể nhân sự yên tâm làm việc, hoàn thành các mục tiêu chiến lược. Tôi tin rằng, câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi sự vu khống chính là sự thật được pháp luật bảo vệ, cùng những giá trị thực tế mà doanh nghiệp của tôi vẫn đang kiên trì kiến tạo mỗi ngày.

Theo bà, doanh nhân cần được bảo vệ như thế nào trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Uy tín của doanh nhân và doanh nghiệp là tài sản được xây dựng bởi hàng thập kỷ lao động, đầu tư và giữ chữ tín. Một thông tin vu khống mất vài phút phát tán lại có thể gây ra những hệ luỵ kéo dài.

Doanh nhân, trước hết là một công dân, cần được pháp luật bảo vệ một cách công bằng và kịp thời. Để làm được điều đó, các cơ quan chức năng cần xác minh và xử lý nghiêm những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời các nền tảng mạng xã hội phải có trách nhiệm gỡ bỏ những nội dung vi phạm.

Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không đồng nghĩa với quyền tự do vu khống hay chà đạp lên danh dự của người khác.

Những cơn bão dư luận có thể gây tổn hại ra sao đến uy tín cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp Việt, thưa bà?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Một thông tin tiêu cực chưa qua kiểm chứng có thể ngay lập tức khiến khách hàng hoài nghi, đối tác dè dặt và người lao động lo lắng.

Đặc biệt, với những doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh trên thị trường quốc tế, thương hiệu không chỉ là tài sản của riêng một cá nhân hay một công ty, mà còn đại diện cho năng lực, văn hóa và vị thế của quốc gia. Do đó, tấn công một thương hiệu Việt bằng tin giả cũng chính là làm suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ trải nghiệm của mình, bà muốn chia sẻ thông điệp gì với cộng đồng doanh nhân về việc giữ gìn danh dự, ứng xử trước dư luận và thượng tôn pháp luật?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Với tôi, bản lĩnh không phải là né tránh sóng gió. Bản lĩnh là dám bảo vệ lẽ phải bằng sự văn minh và trách nhiệm.

Danh dự của một doanh nhân gắn liền với sinh kế của người lao động và niềm tin của khách hàng, đối tác. Khi danh dự bị xâm phạm, chúng ta có quyền và có nghĩa vụ tìm kiếm sự bảo vệ chính đáng từ pháp luật.

Không gian mạng không phải là vùng trống pháp lý. Bất kỳ ai cũng cần chịu trách nhiệm với phát ngôn và hành vi của mình.

Tôi mong môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng được bảo vệ tích cực để doanh nhân được toàn tâm toàn ý cạnh tranh bằng năng lực, sản phẩm và những giá trị thực; thay vì phải phân tâm chống đỡ những chiêu trò bôi nhọ. Lên tiếng để bảo vệ mình bằng pháp luật cũng chính là cách chúng ta góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nơi quyền lợi hợp pháp của mỗi công dân đều được bảo vệ chính đáng.

Xin cảm ơn bà!