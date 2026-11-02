Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với 3 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về tăng trưởng năm 2026

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Đồng Tháp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 3 địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026; phân tích những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 7,44%; trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,86%, khu vực dịch vụ tăng 8,23%. Trong 10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,47%; kim ngạch xuất khẩu đạt 8,41 tỷ USD, tăng 7,51%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 160.300 tỷ đồng, tăng 15,55%.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực với 23 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký gần 10.778 tỷ đồng; thành lập mới hơn 2.570 doanh nghiệp.

Đến ngày 30-10, thu ngân sách nhà nước hơn 19.790 tỷ đồng, bằng trên 83% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.600 tỷ đồng, bằng trên 66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 279/TB-VPCP, tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hóa thành 99 nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và tập trung triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh nhìn nhận tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt kỳ vọng; kết cấu hạ tầng, nguồn lực đầu tư và năng lực sản xuất mới chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đã báo cáo những điểm nghẽn; đồng thời, nêu các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường cho biết, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng do tỷ trọng nông nghiệp còn cao nên việc tạo đột phá về tăng trưởng vẫn gặp không ít khó khăn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, Đồng Tháp từng bước giảm tỷ trọng nông nghiệp nhưng không làm giảm quy mô sản xuất; đồng thời, gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đây là một trong những định hướng quan trọng được tỉnh kiến nghị với Chính phủ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,21% trở lên theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong đó, chú trọng các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng của địa phương.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trao đổi, làm rõ những kiến nghị của 3 địa phương; đồng thời, phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ theo từng lĩnh vực phụ trách.

Các ý kiến tập trung đề nghị địa phương đẩy mạnh chế biến nông sản, gia tăng giá trị sản phẩm; thu hút đầu tư các khu, trung tâm sản xuất quy mô lớn; xác định thứ tự ưu tiên trong đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần bám sát mục tiêu tăng trưởng quý IV năm 2026, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phát triển khu vực thương mại - dịch vụ, duy trì đà tăng trưởng công nghiệp chế biến; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, tăng cường quản lý các nguồn thu nội địa và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, TP. Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù chưa đạt tốc độ tăng trưởng như kịch bản đề ra, nhưng đây là sự cố gắng lớn. Đáng chú ý, cả 3 địa phương đều duy trì được xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu, các địa phương bám sát nghị quyết của Chính phủ, chủ trương, kết luận của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực.

Cùng với đó, phải phân công rõ trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo các sở, ngành; trực tiếp xuống cơ sở, bám sát địa bàn, chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải coi việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và cán bộ; đồng thời, giao những bài toán cụ thể cho từng địa phương, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, đó là khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách các năm tiếp theo.

Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

Cùng với việc khơi thông nguồn lực đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu xây dựng mô hình tăng trưởng mới gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn; tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển dọc các tuyến cao tốc, hình thành hành lang kinh tế kết nối vùng.

Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương. Trong đó, đối với tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy các thế mạnh về lúa - gạo, trái cây, hoa - kiểng, thủy sản và kinh tế biên mậu. Địa phương cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các Khu công nghiệp: Tân Kiều, Sông Hậu 2, Cao Lãnh 2, Cao Lãnh 3... để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ này không chỉ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn tạo nền tảng, không gian và động lực phát triển mới cho Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tiếp theo.