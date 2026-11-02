Thêm cơ hội tăng thu nhập

Nhiều chương trình làm việc ở nước ngoài

Bà Phạm Thị Phượng, ấp Trần Thới, xã Cái Nước, không giấu được niềm vui khi kể về công việc ổn định của con gái Nguyễn Thị Kiều Diễm tại Nhật Bản.

Bà Phượng cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, Diễm làm việc tại Cà Mau với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, với mong muốn trải nghiệm môi trường mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thu nhập, Diễm quyết định tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Thấy con quyết tâm, vợ chồng bà Phượng đồng tình, tạo điều kiện để con học tập và chuẩn bị các yêu cầu cần thiết. Tháng 2/2021, Diễm trúng tuyển sang Nhật Bản làm việc, mang theo nhiều kỳ vọng của bản thân và gia đình.

Ban đầu, Diễm dự định chỉ làm việc khoảng 1 năm để trải nghiệm và tích luỹ. Thế nhưng, khi dần thích nghi môi trường mới, công việc thuận lợi, Diễm tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng điều kiện kéo dài thời gian làm việc. Đến nay, sau gần 6 năm ở Nhật Bản, Diễm có thu nhập ổn định và tích luỹ nhiều kinh nghiệm.

Theo bà Phượng, môi trường làm việc phù hợp cùng cơ hội phát triển bản thân là lý do con gái tiếp tục gắn bó với công việc nơi đất khách.

Lao động nông thôn được tiếp cận thông tin việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

Bên cạnh các chương trình dài hạn, NLĐ còn có thể lựa chọn chương trình lao động thời vụ ở nước ngoài, với thời gian làm việc chỉ vài tháng. Hình thức này phù hợp với những người muốn tăng thu nhập, tích luỹ vốn nhưng không muốn xa gia đình quá lâu.

Tại ấp Ngọc Hườn, xã Cái Nước, con gái và con rể ông Đỗ Văn Lực cùng tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc, thời hạn 8 tháng, thông qua sự giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau.

Ban đầu, hai con đi làm xa khiến gia đình không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, thấy các con dần thích nghi với môi trường mới, có thu nhập và tích luỹ, ông Lực thêm yên tâm.

"Vợ chồng con gái tôi sang Hàn Quốc làm việc hơn 6 tháng nay, cả hai có việc làm ổn định, hằng tháng còn có dư, gửi tiền về phụ giúp gia đình", ông Lực phấn khởi chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Lực (ấp Ngọc Hườn, xã Cái Nước)

phấn khởi chia sẻ về cuộc sống và công việc ổn định của vợ chồng con gái khi sang Hàn Quốc lao động.

Thêm nguồn lực cho kinh tế gia đình

Ông Phan Trường Hận, Bí thư Chi bộ ấp Trần Thới, cho biết, thời gian gần đây, số người dân trên địa bàn tham gia các chương trình làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có xu hướng tăng. Nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống gia đình.

Ở nông thôn, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, nuôi thuỷ sản và các công việc tại địa phương, việc làm ở nước ngoài mở thêm hướng lựa chọn nghề nghiệp. NLĐ không chỉ có cơ hội nâng cao thu nhập mà còn được tiếp cận môi trường làm việc mới, rèn luyện kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm.

“Nguồn tiền tích luỹ từ quá trình làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp NLĐ trang trải cuộc sống mà còn tạo điều kiện để gia đình có thêm nguồn lực chăm lo con cái, sửa chữa nhà cửa, đầu tư sản xuất, kinh doanh hoặc chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế lâu dài”, ôngt Phan Trường Hận chia sẻ.

Các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức giúp người lao động tiếp cận thông tin, lựa chọn hướng đi phù hợp.

Thực tế cho thấy, tiền gửi về từ NLĐ ở nước ngoài cải thiện đời sống và tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Với những lao động hoàn thành hợp đồng trở về địa phương, số vốn cùng kinh nghiệm tích luỹ được còn là lợi thế để tìm việc làm mới hoặc đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Để việc làm ở nước ngoài mang lại hiệu quả, NLĐ cần tìm hiểu kỹ điều kiện tuyển dụng, thời hạn hợp đồng, mức thu nhập, chi phí và các quyền lợi liên quan. Việc tiếp cận thông tin từ cơ quan, đơn vị có chức năng, được tư vấn và hướng dẫn đầy đủ giúp NLĐ lựa chọn chương trình phù hợp, hạn chế rủi ro.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở nội vụ, cho biết: “Mục tiêu trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới đối với lĩnh vực giải quyết việc làm là tập trung phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, bền vững; tạo việc làm mới, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện thu nhập cho NLĐ. Mục tiêu xuyên suốt là tạo nhiều việc làm có chất lượng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”./.