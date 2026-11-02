Có vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông, nhân viên LPBank đi làm một năm là dư tiền mua xe Vinfast

Xét về cơ cấu nguồn thu trong quý III/2026, thu nhập lãi thuần của LPBank đạt 3.923 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.394 tỷ đồng, tăng gần 298% và tương đương gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng mang về khoản lãi thuần gần 433 tỷ đồng, tăng 448,1%; mảng chứng khoán đầu tư đảo chiều từ khoản lỗ gần 74 tỷ đồng của cùng kỳ sang có lãi gần 16 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 14,5%, lùi về mức 159 tỷ đồng.

Nhờ sự khởi sắc của mảng phi tín dụng, tổng thu nhập hoạt động trong quý III của ngân hàng đạt 7.966 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 13,9% lên mức 1.650 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6.316 tỷ đồng, tăng 63%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý đã tăng vọt từ 426 tỷ đồng lên 1.868 tỷ đồng, tương đương mức tăng 338,5% (gấp gần 4,4 lần cùng kỳ), khiến lợi nhuận trước thuế quý III dừng ở mức 4.448 tỷ đồng.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Lãi trước thuế 9 tháng vượt 10.400 tỷ đồng

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 8.361 tỷ đồng, tăng 8,7%. Trong 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 11.689 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ mảng dịch vụ với khoản lãi thuần đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136% và mảng kinh doanh ngoại hối đạt 889 tỷ đồng, tăng 240,6%. Kết quả này giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 13.841 tỷ đồng, tăng 29,4%, đủ sức bù đắp cho khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 214,6% (từ 1.087 tỷ đồng lên 3.420 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước).

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9% và số dư tiền gửi của khách hàng đạt 421.831 tỷ đồng, tăng 25%.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của ngân hàng tính đến cuối quý III ở mức khoảng 9.067 tỷ đồng, tăng 36,2% so với mức 6.655 tỷ đồng hồi cuối năm 2025, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,7% lên 1,88%.

Cùng thời điểm, bộ đệm dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 5.659 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ mức khoảng 73% hồi cuối năm 2025 xuống còn 62% vào thời điểm cuối tháng 9/2026.

Biến động quy mô nhân sự

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của LPBank cũng cho thấy sự thu hẹp về quy mô nhân sự đi kèm mức tăng trưởng mạnh về chế độ đãi ngộ. Tại ngày 30/9/2026, LPBank có tổng cộng 9.223 cán bộ, nhân viên, giảm 193 người (tương đương giảm 2%) so với cùng kỳ năm trước; nếu so với thời điểm đầu năm 2026, quy mô nhân sự của ngân hàng đã giảm 374 người, tương ứng mức giảm 3,9%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên LPBank trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 34,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 25% so với mức 27,45 triệu đồng/người/tháng của cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu này, tiền lương bình quân đạt 31,19 triệu đồng/người/tháng, tăng 26,2% so với mức 24,71 triệu đồng/người/tháng của cùng kỳ năm 2025.

Với mức thu nhập 34,3 triệu đồng/tháng, nhân viên LPBank chỉ cần đi làm 10 tháng là đủ tiền mua xe điện VF3 (giá khoảng 300 triệu đồng).

Được biết, hiện vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm gần 10% vốn tại nhà băng này.