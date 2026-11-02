Hải quan khu vực VII phấn đấu vượt thu ngân sách năm 2026

Theo số liệu của Chi cục Hải quan khu vực VII, từ ngày 1/1 đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước do đơn vị thực hiện đạt hơn 2.383 tỷ đồng, tăng 43,46% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này bằng 126,63% dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao là 1.882 tỷ đồng, đạt 91,66% chỉ tiêu phấn đấu (2.600 tỷ đồng).

Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu cả năm, Chi cục cần thu thêm khoảng 217 tỷ đồng trong quý IV. Đây là nhiệm vụ đặt ra yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát tình hình xuất - nhập khẩu, chủ động rà soát nguồn thu và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách Nhà nước.

Tại Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, hoạt động xuất - nhập khẩu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt gần 2 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD.

Theo đơn vị, tăng trưởng kim ngạch chủ yếu đến từ các mặt hàng máy móc, thiết bị, hàng bách hóa tiêu dùng và nông sản có trị giá cao. Trong kỳ, có 754 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất - nhập khẩu tại địa bàn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025; tổng số tờ khai hải quan đạt 76.977 tờ.

Cùng với đà tăng trưởng kim ngạch, số thu thuế xuất - nhập khẩu tại Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trong kỳ tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là kim ngạch một số mặt hàng truyền thống thuộc diện chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng tăng, trong đó có điện năng, hóa chất, máy móc và thiết bị.

Kết quả này cho thấy sự phục hồi, mở rộng của hoạt động xuất - nhập khẩu tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, trước biến động về kim ngạch và cơ cấu mặt hàng, công tác quản lý thuế vẫn cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm các chính sách thuế được áp dụng đúng quy định, hạn chế tối đa nguy cơ thất thu.

Ông Vũ Quang Huy - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình xuất - nhập khẩu, chủ động nắm hoạt động của doanh nghiệp và diễn biến kim ngạch theo từng nhóm hàng. Trọng tâm là tăng cường quản lý đối với các mặt hàng có số thu lớn; kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin khai báo và kiểm tra thực tế hàng hóa khi cần thiết, bảo đảm việc xác định trị giá, mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được chú trọng. Việc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp khai báo không chính xác, áp dụng sai mã số hoặc xác định chưa đúng trị giá tính thuế góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Song song với nhiệm vụ quản lý thu, Chi cục Hải quan khu vực VII tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Việc rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm duy trì hoạt động xuất - nhập khẩu ổn định, mở rộng nguồn thu bền vững.

Các đơn vị trực thuộc chú trọng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan, chính sách thuế và hồ sơ hàng hóa; tăng cường trao đổi, giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Qua đó, vừa hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, vừa hạn chế sai sót trong khai báo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

Tại địa bàn Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, việc theo dõi diễn biến thông quan các nhóm hàng chủ lực, phối hợp với các lực lượng chức năng và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh tiếp tục được chú trọng. Đây là cơ sở để bảo đảm hoạt động xuất - nhập khẩu diễn ra thông suốt, đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hóa, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách.

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Lê Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát tiến độ thu theo từng đơn vị, địa bàn và nhóm hàng; phân tích các yếu tố tác động đến nguồn thu để chủ động triển khai giải pháp phù hợp. Trọng tâm là khai thác hiệu quả các nguồn thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu, tăng cường quản lý thuế, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách Nhà nước theo quy định.

Theo định hướng này, nhiệm vụ thu ngân sách được triển khai đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Các đơn vị hải quan tiếp tục đề cao trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Thời gian còn lại của năm, Chi cục Hải quan khu vực VII sẽ tiếp tục bám sát diễn biến hoạt động xuất - nhập khẩu, đánh giá sát khả năng thu theo từng địa bàn và mặt hàng, kịp thời điều chỉnh giải pháp quản lý. Cùng với đó kiểm soát trị giá, mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa; nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại...