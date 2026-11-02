Học nghề mở lối việc làm cho lao động trẻ ở Cần Thơ

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển sinh đạt chỉ tiêu 100%.

Học nghề, thêm kỹ năng thiết thực

Đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp, các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến việc chọn ngành học phù hợp với khả năng, sở thích và hoàn cảnh gia đình. Một bộ phận lựa chọn học nghề để sớm có tay nghề, tìm việc làm và ổn định cuộc sống.

Theo bà Cao Thị Hồng Tho, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, những năm gần đây, nhà trường ghi nhận sự thay đổi tích cực trong nhận thức của phụ huynh và học sinh về lựa chọn học nghề.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên chuyển biến này là cơ hội việc làm cao sau tốt nghiệp. Hiện tỷ lệ học sinh, sinh viên của trường có việc làm sau khi ra trường đạt khoảng 88 - 90%.

Bà Tho cho rằng, bên cạnh cơ hội việc làm, các ngành nghề được đào tạo tại trường còn có tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày.

“Các em học về kỹ thuật máy lạnh, không phải là khi vào thực hành hoặc đi làm tại công ty thì mới ứng dụng nghề nghiệp của mình, mà các em còn có thể tự sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh trong gia đình. Tương tự, người học nghề điện có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng để sửa chữa một số trang thiết bị trong nhà”, bà Tho chia sẻ.

Điều đó cho thấy việc học nghề không chỉ giúp các em có công việc, thu nhập mà còn trang bị những kỹ năng thiết thực để phục vụ bản thân và gia đình. Đây cũng là một trong những lý do khiến phụ huynh, học sinh ngày càng quan tâm và lựa chọn học nghề.

Chọn nghề phù hợp, sớm lập nghiệp

Sau khi tốt nghiệp THCS, THPT, nhiều học sinh cân nhắc lựa chọn học nghề để sớm có việc làm. Các ngành nghề như công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử dân dụng, công nghệ thông tin, vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, may thời trang... đang được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Sau khi tốt nghiệp THCS, THPT, nhiều người trẻ cân nhắc lựa chọn học nghề để sớm có việc làm.

Chủ động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng trước khi đăng ký học, sinh viên Nhật Kỳ (ngành Cơ điện tử, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ) lựa chọn ngành học với kỳ vọng có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn. Theo Kỳ, quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo thông tin tuyển dụng và tìm hiểu yêu cầu về chuyên môn của doanh nghiệp.

Trong quá trình học, nam sinh thích cách dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành của nhà trường. Sau mỗi phần kiến thức, sinh viên được trực tiếp thực hành, qua đó dễ tiếp thu, hiểu sâu và biết cách vận dụng vào công việc thực tế.

“Việc được thực hành thường xuyên giúp em củng cố kỹ năng nghề, tự tin hơn và có sự chuẩn bị tốt cho công việc sau khi tốt nghiệp”, Nhật Kỳ chia sẻ.

Cũng chọn học nghề để sớm ổn định công việc, học viên Tân Phước (ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ) cho biết, quyết định này xuất phát từ sự cân nhắc về năng lực, điều kiện kinh tế gia đình và định hướng tương lai của bản thân.

“Trước khi đăng ký, em đã tìm hiểu thị trường lao động và nhận thấy ngành Công nghệ ô tô có nhiều cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, nhà trường còn hỗ trợ kết nối, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp nên em càng yên tâm với lựa chọn của mình”, Tân Phước chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến thời gian đào tạo, người trẻ ngày nay còn chú trọng chương trình học có nhiều thời lượng thực hành, cơ hội thực tập tại doanh nghiệp và khả năng tìm việc sau tốt nghiệp. Đây cũng là những yếu tố khiến giáo dục nghề nghiệp ngày càng được quan tâm trong công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Đối với những bạn trẻ có điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, học nghề còn mở ra cơ hội sớm tham gia thị trường lao động, giảm áp lực chi phí học tập và từng bước cải thiện thu nhập. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, người lao động có thể tiếp tục học nâng cao trình độ, phát triển chuyên môn hoặc tự tạo việc làm.