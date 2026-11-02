TP HCM tổng kích cầu thông qua mô hình '5 trong 1'

Lãnh đạo UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình tổng kích cầu “Vibrant HCMC” cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027.

Chương trình tổng kích cầu “Vibrant HCMC” của TP HCM nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026

Chương trình triển khai trên phạm vi toàn Thành phố từ tháng 11/2026 đến trước Tết Nguyên đán năm 2027, với thông điệp “TP HCM - Sống động từng trải nghiệm”.

Qua đó, Chương trình nhằm thúc đẩy tiêu dùng, thương mại và du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, trong đó khu vực III (dịch vụ) phấn đấu tăng trưởng 13,84%.

Điểm nhấn của Chương trình là mô hình “5 trong 1”, gồm mua sắm tập trung và du lịch, giải trí và trải nghiệm, thương mại điện tử, thanh toán số, kích cầu số và hỗ trợ tài chính. Các hoạt động được kết nối dưới một thương hiệu, một kế hoạch thống nhất và nền tảng công nghệ - tài chính liên thông.

Trong đó, Thành phố tập trung kết nối các chương trình khuyến mại, hệ thống phân phối với sản phẩm du lịch, lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, tham quan; phát triển các gói ưu đãi liên ngành, combo vé – lưu trú – trải nghiệm – mua sắm. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, thể thao được tổ chức liên kết với dịch vụ xung quanh nhằm kéo dài hành trình trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của người dân, du khách.

Chương trình cũng đẩy mạnh kết nối các nền tảng thương mại điện tử, phát triển gian hàng, voucher, livestream; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, ưu đãi thanh toán và các tiện ích phục vụ khách quốc tế.

Đối với hợp phần kích cầu số, Thành phố khuyến khích các tổ chức tín dụng, công ty tài chính nghiên cứu gói vay tiêu dùng, trả góp, ưu đãi lãi suất và hỗ trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, hình thành cổng thông tin hoặc điểm truy cập thống nhất trên cơ sở tích hợp các nền tảng hiện có. Lịch sự kiện, bản đồ hoạt động, chương trình ưu đãi, thông tin du lịch, lưu trú, dịch vụ, hướng dẫn đặt vé, mua sắm, thanh toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin, điểm truy cập.

Thành phố đặt mục tiêu kết nối bước đầu khoảng 10 -15 sự kiện, chương trình trọng điểm và các đợt mua sắm cuối năm; đồng thời phấn đấu doanh thu của nhóm doanh nghiệp, điểm bán và dịch vụ tham gia tăng thêm khoảng 10–20% so với kịch bản không có Chương trình.

UBND TP HCM giao Sở Công Thương chủ trì điều phối chung, xây dựng kế hoạch triển khai, thống nhất thương hiệu, tiến độ, truyền thông, chỉ tiêu và chế độ báo cáo. Các sở ban ngành khác kết nối, phối hợp trong lĩnh vực liên quan. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì xây dựng, tích hợp, vận hành kỹ thuật cổng thông tin và kho dữ liệu tổng hợp.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán số, kích cầu số, kết nối tổ chức tài chính, fintech và đối tác quốc tế; nghiên cứu các sản phẩm tài chính mới theo quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng, tổ chức ít nhất 01 sự kiện hoặc hoạt động kích cầu tại địa phương, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở dịch vụ tham gia.