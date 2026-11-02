Sàn giao dịch việc làm tháng 11: Các doanh nghiệp cần tuyển gần 5 ngàn lao động

Người lao động tham gia phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm. Ảnh: N.Hòa

Sàn giao dịch việc làm thu hút khoảng 600 người tham gia, tìm hiểu và tiếp cận các thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, trung tâm đã tư vấn việc làm cho 567 lượt, tiếp nhận 215 hồ sơ của người lao động có nhu cầu tìm việc. Qua hoạt động tư vấn, giới thiệu và kết nối tuyển dụng, dự kiến có 110 lao động được giải quyết việc làm.

Thông qua sàn giao dịch, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng và các chế độ, chính sách liên quan. Đối với doanh nghiệp, đây cũng là dịp để giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tiếp cận nguồn nhân lực và tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.