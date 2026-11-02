Sàn giao dịch việc làm tháng 11: Các doanh nghiệp cần tuyển gần 5 ngàn lao động
Ngày 2-11, Sàn giao dịch việc làm tháng 11 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai (phường Tam Hiệp) tổ chức đã thu hút 20 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 5 ngàn lao động. Đây là hoạt động nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp.
Sàn giao dịch việc làm thu hút khoảng 600 người tham gia, tìm hiểu và tiếp cận các thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, trung tâm đã tư vấn việc làm cho 567 lượt, tiếp nhận 215 hồ sơ của người lao động có nhu cầu tìm việc. Qua hoạt động tư vấn, giới thiệu và kết nối tuyển dụng, dự kiến có 110 lao động được giải quyết việc làm.
Thông qua sàn giao dịch, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng và các chế độ, chính sách liên quan. Đối với doanh nghiệp, đây cũng là dịp để giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tiếp cận nguồn nhân lực và tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cong-doan/lao-dong-viec-lam/202611/san-giao-dich-viec-lam-thang-11-cac-doanh-nghiep-can-tuyen-gan-5-ngan-lao-dong-e0503b8/