Toàn tỉnh giải ngân 7,3 tỷ đồng cho 109 người đi làm việc ngoài nước

Để thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi, nhất là các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, quy định. Theo đó, bình quân mỗi lao động được vay ưu đãi khoảng gần 70 triệu đồng với mức lãi suất dao động từ 6,6 đến 8%/năm, giúp giảm áp lực chi phí ban đầu và làm động lực cho người lao động đi làm việc ngoài nước theo hợp đồng lao động.

Nhiều lao động đã được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để đi làm việc ngoài nước.

Được biết đến nay tổng dư nợ của chương trình cho vay người đi làm việc tại nước ngoài của tỉnh Lào Cai đạt gần 19 tỷ đồng và hiện có 319 lao động còn dư nợ. Các chính sách ưu đãi về vốn vay đã góp phần để 10 tháng qua tỉnh Lào Cai có 1.325 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉnh phấn đấu hết năm 2026 toàn tỉnh sẽ có 2.000 lao động ra ngoài nước làm việc.