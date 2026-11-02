Tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Mục tiêu chung của chương trình là phát triển du lịch Khánh Hòa chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; nâng cao tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế; gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế chất lượng cao; là điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có thương hiệu rõ nét, sản phẩm đặc sắc và sức cạnh tranh cao; phát triển du lịch Khánh Hòa theo hướng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030: Xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á; phát triển mạnh 4 cực tăng trưởng du lịch trọng điểm Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Chử; phấn đấu công nhận 2 khu du lịch quốc gia (Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Khu du lịch quốc gia Ninh Chử).

Phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỷ USD, đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP tỉnh đạt 15%; tổng lượt khách đạt khoảng 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%; thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày/khách; mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 - 2 lần so với năm 2025; quy mô cơ sở lưu trú đạt khoảng 100.000 phòng, trong đó khoảng 75% số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao; tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch; hình thành đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, tích hợp cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia, nền tảng số du lịch quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch; phát triển hạ tầng, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch. Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

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XUÂN THÀNH