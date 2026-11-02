Thị trường dò đáy, cơ hội cho nhà đầu tư?

Phiên giao dịch mở đầu tháng 11 diễn biến không mấy tích cực khi VN-Index có thời điểm mất hơn 45 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trong đầu phiên chiều. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng tại VIC vào cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên, VN-Index mất hơn 30 điểm, dừng tại 1.710 điểm.

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm nhiều cổ phiếu và nhóm ngành, cho thấy áp lực bán vẫn lan rộng trên thị trường. Nhiều cổ phiếu tiếp tục lùi về vùng giá thấp, thậm chí xuyên thủng đáy tháng 10.

Ảnh minh hoạ

Diễn biến trên cho thấy sự lệch pha giữa chỉ số chung và mặt bằng cổ phiếu vẫn còn lớn. Thống kê cho thấy, kết thúc tháng 10, VN-Index đóng cửa vẫn cao hơn vùng đáy tháng 10 (1.680 điểm). Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup, thị trường đã chính thức thủng đáy tháng 10 với mức sụt giảm khoảng trên 11 điểm.

Sự lệch pha này được nhận định sẽ còn tiếp tục tiếp diễn với áp lực bán tháo tập trung mạnh ở các nhóm công nghệ, logistics, thủy sản và thực phẩm. Ngoại trừ nhóm cổ phiếu lớn, đa phần cổ phiếu bị thiệt hại nặng khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào thua lỗ.

Vậy liệu đà giảm VN-Index đã dừng lại và xác lập vùng cân bằng mới sau hai tháng giảm mạnh? Nhà đầu tư sẽ hành động như thế nào trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay?

Chiến lược hành động nào phù hợp?

Theo thống kê từ MBS, dữ liệu 10 năm gần nhất cho thấy, tháng 11 có xác suất tăng điểm tới 70%, xếp thứ 2 trong số các tháng bứt phá tốt nhất trong cả năm.

Trong khi đó, áp lực bán ở nhiều nhóm đã xuất hiện trong hai tháng vừa qua, tháng 9 và tháng 10, kết hợp cùng yếu tố mùa vụ tích cực của mùa báo cáo kết quả quý 3 có thể mở dư địa tốt cho nhịp sóng kỹ thuật của thị trường tháng 11.

Chiến lược hành động của nhà đầu tư cũng cần thận trọng và linh hoạt hơn, bám sát thị trường để ra quyết định. Ở góc độ chiến lược đầu tư, Chứng khoán MBS đưa ra hai kịch bản hành động tùy thuộc vào diễn biến của VN-Index.

Nếu VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.720 điểm, tâm lý thị trường cởi mở hơn nhờ số liệu vĩ mô tháng 10 tích cực hay hiệu ứng từ các gói giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát từ Chính phủ. Trong bối cảnh này nhà đầu tư có thể ưu tiên các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách như đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng...

Trong trường hợp VN-Index lùi về mốc 1.680 - 1.700 điểm, nhà đầu tư có thể tận dụng để mở vị thế từng phần đối với các nhóm cô phiếu đã chiết khẩu sâu đã rớt dưới đáy tháng 10, đặc biệt là các mã có tính thị trường cao và nền tảng tài chính an toàn.

Ông Vũ Quang Huy, Trưởng phòng Kinh doanh, CTCP Chứng khoán VPBankS, cho rằng nhà đầu tư cần kiên nhẫn quan sát và lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp, thay vì kỳ vọng mua vào là có thể sinh lời ngay. Thị trường càng giảm sâu càng đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật. Nhà đầu tư không nên quá bi quan mà cần kiên nhẫn để nhận diện cơ hội.

Theo ông Huy, nhà đầu tư cũng cần nhìn nhận thị trường một cách toàn diện, đặc biệt là diễn biến dòng tiền, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô, xung đột địa chính trị và biến động bên ngoài liên tục tạo ra những bất ngờ. Trong điều kiện này, các nhóm ngành sản xuất và xuất khẩu có thể được ưu tiên theo dõi.

“Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xem xét tương quan giữa thị giá cổ phiếu trên sàn, giá trị sổ sách và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính quý 3 tích cực cũng chỉ phản ánh một khía cạnh nhất định. Nếu doanh thu suy giảm hoặc giá trị sổ sách thấp hơn thị giá cổ phiếu thì cơ hội đầu tư vẫn chưa thực sự rõ ràng”, ông Huy chia sẻ.