Tp.HCM chuyển lợi thế mới thành sức hút FDI thế hệ mới

Cơ hội từ thị trường và sức bật doanh nghiệp Việt

Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Tp.HCM năm 2026, diễn ra chiều 2/11, nhiều chuyên gia và đại diện cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá Tp.HCM đang có thêm những điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

Sự kiện do UBND Tp.HCM chỉ đạo, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM (ITPC) tổ chức, với sự hỗ trợ của Tạp chí Fortune châu Á.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút 19,1 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Tổng số dự án còn hiệu lực đạt hơn 22.036 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỉ USD.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM.

Theo ông Hà, sức hấp dẫn của thành phố được tạo nên từ bốn lợi thế nền tảng: vị thế trung tâm lan tỏa, không gian phát triển mới sau mở rộng địa giới hành chính, hệ thống thể chế đột phá và bộ máy chính quyền đồng hành, minh bạch, trách nhiệm.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Tp.HCM định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045, thông qua việc thu hút hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune Châu Á đưa ra những số liệu đáng chú ý từ bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 dựa trên dữ liệu năm 2025. Theo đó, 500 doanh nghiệp trong danh sách đạt tổng doanh thu 1.880 tỉ USD, tăng 3,4%; tổng lợi nhuận đạt 150 tỉ USD.

Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune Châu Á.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đạt tổng doanh thu 177,9 tỉ USD, tăng 10,5%, cao gấp ba lần mức trung bình toàn khu vực Đông Nam Á. Nhóm doanh nghiệp này đóng góp khoảng một phần tư tổng mức tăng trưởng doanh thu của toàn bảng xếp hạng, dù quy mô doanh thu ban đầu chiếm chưa đến 10%.

Ông Staples nhận định sự bứt phá của doanh nghiệp Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng kinh tế toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tự động hóa, điện khí hóa, hạ tầng logistics và kết nối chuỗi cung ứng.

Theo ông, Hội nghị Thượng đỉnh Fortune 500 Đông Nam Á diễn ra ngày 3/11 tại Tp.HCM sẽ quy tụ hơn 60 diễn giả, chủ yếu là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong khu vực và thế giới, để thảo luận những vấn đề kinh doanh đang định hình môi trường đầu tư hiện nay.

Hạ tầng và nhân lực quyết định khả năng khai thác lợi thế sau sáp nhập

Trao đổi với Người Đưa Tin bên lề diễn đàn, ông Ngô Nghị Cương, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư C+, cho rằng việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra không gian phát triển mới, giúp Tp.HCM sở hữu hệ sinh thái công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ đa dạng hơn.

Ông Ngô Nghị Cương, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư C+.

Đây là lợi thế quan trọng để thành phố cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Bởi hiện nay, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến quy mô thị trường mà còn chú trọng mức độ sẵn sàng về công nghệ, hạ tầng kết nối và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Cương, Tp.HCM có lợi thế tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh với những thị trường như Malaysia và Singapore, thành phố cần ưu tiên dòng vốn công nghệ cao, đồng thời thu hút thêm đầu tư vào tài chính, hạ tầng và cảng biển.

Ông cũng lưu ý những rào cản liên quan đến thủ tục hành chính, tiến độ bàn giao đất và tính minh bạch trong quá trình triển khai dự án. Theo ông, nhà đầu tư không chỉ quan tâm chính sách ưu đãi mà còn chú trọng thời gian giải quyết thủ tục, tính nhất quán của quy trình và khả năng kiểm soát rủi ro.

“Nếu thành phố làm tốt những điều đã cam kết, đã phổ biến và chia sẻ với các nhà đầu tư, tôi tin rằng Tp.HCM sẽ có thêm cơ hội đón được những dòng vốn công nghệ cao”, ông Cương nhận định.

Ở một cuộc phỏng vấn khác, ông Angus Liew Bing Fooi, Chủ tịch điều hành Gamuda Land Vietnam, đánh giá việc sáp nhập ba địa phương là bước đi tích cực, góp phần tạo vị thế mới cho Tp.HCM trong khu vực.

Theo ông, với quy mô dân số khoảng 13-14 triệu người, thậm chí có thể lên đến 20 triệu người nếu tính cả dân số thực tế, Tp.HCM sở hữu thị trường rất lớn và có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ông Angus Liew Bing Fooi, Chủ tịch điều hành Gamuda Land Vietnam.

Từ góc nhìn doanh nghiệp Malaysia, ông Angus Liew cho rằng khoảng cách địa lý gần gũi, sự tương đồng về văn hóa và lợi thế hợp tác trong ASEAN là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.

Theo ước tính của ông, đã có hơn 200 doanh nghiệp Malaysia đầu tư tại Việt Nam, trong khi con số thực tế có thể cao hơn. Hiện cộng đồng doanh nghiệp Malaysia vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều đề nghị tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Tp.HCM.

Để duy trì sức hấp dẫn, ông cho rằng thành phố cần tiếp tục đầu tư hạ tầng nhằm giảm chi phí logistics, đồng thời chú trọng giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định đầu tư.

Ông đánh giá tích cực những nỗ lực cải cách thời gian qua, khi nhiều thủ tục được xử lý nhanh hơn và các cơ quan chức năng chủ động trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp để tìm hiểu khó khăn, vướng mắc.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ông Angus Liew nhận định cơ hội tham gia chuỗi cung ứng ASEAN và toàn cầu còn rất lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm soát tốt chi phí logistics và lao động. Việc cải thiện hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp trong nước thuận lợi hơn khi kết nối với các đối tác quốc tế.