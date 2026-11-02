Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo lương, thưởng Tết năm 2027 tại doanh nghiệp

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2026.

Việc tổng hợp số liệu nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết.

Sở Nội vụ các địa phương cần phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan để theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình việc làm, đời sống người lao động và biến động lao động.

Doanh nghiệp phải xây dựng phương án thưởng Tết năm 2027 căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và công khai với người lao động. Ảnh: VietNamNet.

Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Một nhiệm vụ trọng tâm là chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026. Khi có vụ việc, cơ quan chức năng cần hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, sớm giải quyết, không để tranh chấp kéo dài hoặc lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Bộ Nội vụ yêu cầu doanh nghiệp công khai kế hoạch thưởng Tết

Về tiền lương, tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị sở nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng.

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác phải thực hiện theo quy định pháp luật và nội dung đã thỏa thuận với người lao động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng phương án thưởng căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động, đồng thời thông báo công khai cho người lao động biết.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động, thưởng là khoản tiền, tài sản hoặc hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định, nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và công khai tại nơi làm việc.

Các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương và quan hệ lao động trong năm 2026; đồng thời tổng hợp kế hoạch thưởng của doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Báo cáo phải gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.