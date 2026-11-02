Dự kiến hỗ trợ hộ nghèo 20 triệu đồng khi đổi xe máy điện

Theo Nghị quyết này, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô-tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 100% giá trị xe mới, nhưng không quá 20 triệu đồng. Để được hưởng hỗ trợ, người đề nghị phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do thành phố phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027; có thông tin “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên hệ thống VNeID thuộc địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô-tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Hơn 8.200 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm

Sở Nội vụ Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng-Cơ khí-Giao thông lần thứ hai năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ các dự án đầu tư công, công trình giao thông và hạ tầng trọng điểm của Hà Nội. Sự kiện thu hút 39 đơn vị tham gia, với tổng cộng 8.225 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao nhất với 4.371 chỉ tiêu (54,9%); 6.145 chỉ tiêu đưa ra mức từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, chiếm 77,1% tổng nhu cầu tuyển dụng và xuất khẩu lao động.

Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ gắn với các bài toán lớn của thủ đô

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9838/TB-SKHCN về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết các bài toán lớn của thành phố năm 2026. Đối tượng được xét hỗ trợ là công dân Việt Nam đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc tương đương, tập trung toàn thời gian tại các cơ sở đào tạo trong nước, có chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu phù hợp với yêu cầu giải quyết bài toán lớn của thành phố. Năm 2026, Hà Nội dự kiến xét hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh. Mỗi nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất trong cùng một thời điểm và không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.