Đà Nẵng chạy nước rút tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn

Tăng trưởng tích cực nhưng áp lực cuối năm còn lớn

Chiều 2/11, tại cuộc họp thường kỳ của UBND thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết hoạt động dịch vụ, du lịch và thương mại tiếp tục là những điểm sáng của kinh tế thành phố trong 10 tháng đầu năm.

Tổng lượng khách lưu trú đạt gần 17,1 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 8,3 triệu lượt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 263.000 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm.

Hoạt động công nghiệp, xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,12%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 8,3 tỷ USD, tăng 12%.

Đáng chú ý, tổng vốn thu hút đầu tư đạt 194.000 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ. Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 803 triệu USD, gấp 2,47 lần.

Thu ngân sách nhà nước đạt 76.335 tỷ đồng, bằng 115% dự toán cả năm.

Dù nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, bà Tâm nhìn nhận áp lực tăng trưởng trong hai tháng còn lại vẫn rất lớn. Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, kinh tế Đà Nẵng cần tăng khoảng 13,6% trong quý IV. Trong đó, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, xây dựng và công nghiệp phải đạt mức tăng khoảng 14-15%.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố tập trung thực hiện là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Đến ngày 30/10, Đà Nẵng đã giải ngân hơn 14.121 tỷ đồng, đạt 82,14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 76% kế hoạch thành phố giao. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 15/12 phải giải ngân đạt 95% kế hoạch.

Bà Tâm nhấn mạnh, để nâng tỷ lệ giải ngân từ mức hiện nay lên 95% trong thời gian ngắn, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Song song với đầu tư công, thành phố sẽ tăng cường xúc tiến du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, kích cầu mua sắm dịp Giáng sinh và Tết 2027.

Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử, kết nối đối tác và tìm đầu ra cho sản phẩm cũng được đẩy mạnh.

Chi phí tăng, doanh nghiệp khó tăng tốc

Trong khi các chỉ tiêu kinh tế ghi nhận kết quả tích cực, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, bày tỏ lo ngại về những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, cơ quan thống kê đã phối hợp với các sở, ngành làm việc, rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực giáo dục, du lịch, xây dựng và công thương.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, cho biết nhiều doanh nghiệp ở địa phương này đang gặp khó do chi phí đầu vào tăng và khó tiếp cận vốn ngân hàng.

Qua các cuộc làm việc, nhiều doanh nghiệp phản ánh giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào và chi phí logistics tăng, trong khi việc tiếp cận vốn ngân hàng còn khó khăn. Áp lực lãi suất cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những khó khăn này khiến doanh nghiệp phải cân nhắc việc mở rộng sản xuất, đầu tư và phát triển thị trường, qua đó ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Ông Vũ nhìn nhận, việc rà soát, thống kê đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ giúp đánh giá chính xác hơn tình hình kinh tế thành phố. Tuy nhiên, ghi nhận đúng kết quả đã đạt được là một chuyện, còn tạo thêm tăng trưởng trong những tháng cuối năm lại là bài toán khó khi doanh nghiệp vẫn chịu nhiều áp lực.

Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng quý IV khoảng 13,6% đòi hỏi nhiều ngành, lĩnh vực phải đạt mức tăng cao. Một số lĩnh vực thậm chí cần tăng 17-18% mới có thể góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Từ thực tế làm việc với doanh nghiệp, ông Vũ đề nghị các sở, ngành quan tâm hơn đến những biến động về giá cả, chi phí nguyên vật liệu và khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Theo ông, đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng duy trì, mở rộng quy mô của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.