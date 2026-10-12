The Assassin(s) đã đạt điểm hòa vốn

Với sự tham gia của Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho, The Assassin(s) xoay quanh cuộc điều tra về những bí ẩn và các thế lực đứng sau vụ ám sát bất thành năm 1974 từng gây chấn động Hàn Quốc.

Cột mốc này đạt được sau chuỗi thành tích ấn tượng tại phòng vé, khi bộ phim giữ vị trí số 1 về doanh thu hằng tuần trong suốt ba tuần liên tiếp. Đáng chú ý, phim đã thu hút khoảng 758.587 khán giả trong tuần thứ ba, tăng khoảng 90.000 người so với con số 667.698 ghi nhận ở tuần thứ hai.

Quá trình công chiếu của bộ phim diễn ra trong bối cảnh nảy sinh tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử ngay tuần đầu ra mắt. Điều này càng làm gia tăng sự quan tâm của công chúng và thu hút thêm nhiều khán giả đến rạp.

Đạo diễn Hur Jin Ho cùng các diễn viên Lee Min Ho, Park Hae Il và Yoo Hae Jin đã tham dự buổi họp báo giới thiệu bộ phim 'The Assassin(s)'.

Với lý do lo ngại về vấn đề an toàn, ê kíp thực hiện bộ phim The Assassin(s) đã quyết định hủy bỏ các lịch trình tham dự liên hoan phim đã được lên kế hoạch từ trước. Các hoạt động này bao gồm việc tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, buổi giao lưu trên sân khấu ngoài trời cùng đạo diễn Hur Jin Ho và các diễn viên Yoo Hae Jin, Park Hae Il, Lee Min Ho, cũng như chương trình Actor's House của Lee Min Ho.

Yoo Hae Jin cũng đã không tham dự Lễ trao giải Phim ảnh Buil lần thứ 35, diễn ra vào ngày 7/10, do lo ngại về vấn đề an toàn. Mặc dù giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại buổi lễ nhờ bộ phim The Man Who Lives with the King (tác phẩm thu hút tới 16 triệu khán giả), anh đã không thể trực tiếp nhận cúp do những hệ quả từ tranh cãi xoay quanh bộ phim The Assassin(s).

Hiện tại, sự chú ý đang đổ dồn vào thành tích phòng vé của The Assassin(s), khi khán giả vẫn tiếp tục đổ xô đến rạp xem phim, bất chấp những tranh cãi đang diễn ra.