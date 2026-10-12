Bậc thầy võ thuật khiến Lý Tiểu Long, Thành Long phải nể

Trong lịch sử phim võ thuật Hong Kong, Lý Tiểu Long, Thành Long hay Hồng Kim Bảo đều là những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, có một nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước từng khiến nhiều ngôi sao nổi tiếng phải kính trọng nhờ tài năng và kinh nghiệm diễn xuất. Đó là Điền Phong, nam diễn viên kỳ cựu xuất hiện trong hơn 200 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, từng hợp tác với những tượng đài lớn của màn ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt, ông được biết đến với danh xưng sư huynh của Lý Tiểu Long và sư phụ của Thành Long, dù cách gọi này chủ yếu xuất phát từ những vai diễn trên màn ảnh.

Điền Phong tên thật là Điền Dục Côn, sinh năm 1928 tại Hà Nam, Trung Quốc. Ông sớm bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật, bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu kịch trước khi chuyển đến Đài Loan vào năm 1949. Cũng trong năm này, ông tham gia bộ phim đầu tay Bão Táp Núi A Ly, chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Điền Phong là một trong những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong, từng góp mặt trong hơn 200 tác phẩm phim ảnh.

Năm 1960, Điền Phong chuyển đến Hong Kong và gia nhập hãng phim Thiệu Thị, một trong những công ty điện ảnh lớn nhất châu Á thời bấy giờ. Nhờ ngoại hình phù hợp với nhiều dạng nhân vật cùng lối diễn xuất linh hoạt, ông nhanh chóng được các đạo diễn chú ý. Có thời điểm, nam diễn viên tham gia tới chín bộ phim trong một năm, khiến đồng nghiệp đặt cho ông biệt danh Điền Chín Bộ.

Tên tuổi Điền Phong gắn liền với giai đoạn phát triển mạnh mẽ của dòng phim kiếm hiệp Hong Kong trong thập niên 1960 và 1970. Ông xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của Thiệu Thị, đặc biệt là Độc Tí Đao năm 1967. Khác với những ngôi sao chuyên thể hiện các màn giao đấu đẹp mắt, Điền Phong gây ấn tượng bằng khả năng nhập vai những bậc trưởng bối, võ sư và nhân vật có địa vị trong giang hồ.

Điền Phong từng được mệnh danh là "Điền Chín Bộ" nhờ tần suất đóng phim dày đặc trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong.

Một trong những lần xuất hiện đáng nhớ nhất của ông là trong Tinh Võ Môn năm 1972, bộ phim đưa Lý Tiểu Long trở thành hiện tượng điện ảnh. Trong tác phẩm này, Lý Tiểu Long đảm nhận vai Trần Chân, còn Điền Phong hóa thân thành vị đại sư huynh tại Tinh Võ Môn. Vai diễn giúp ông gắn liền với danh xưng sư huynh của huyền thoại võ thuật họ Lý. Trên thực tế, hai nghệ sĩ không phải sư huynh đệ cùng một môn phái ngoài đời.

Không chỉ có cơ hội hợp tác với Lý Tiểu Long, Điền Phong còn gắn bó với Thành Long từ những ngày ngôi sao hành động này chưa nổi tiếng. Thời điểm dòng phim kiếm hiệp phát triển mạnh, Thành Long vẫn chủ yếu đảm nhận các vai phụ và công việc đóng thế. Ông từng thực hiện nhiều động tác nguy hiểm thay cho Điền Phong trong các cảnh hành động.

Điền Phong từng đóng vai đại sư huynh của Lý Tiểu Long trong bộ phim võ thuật kinh điển Tinh Võ Môn năm 1972.

Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 51, Thành Long nhớ lại rằng Điền Phong đã là một ngôi sao nổi tiếng khi ông còn làm diễn viên đóng thế. Nam tài tử cho biết bản thân từng đảm nhận những cảnh bay nhảy, nhào lộn thay cho đàn anh. Kỷ niệm này cho thấy sự chênh lệch về vị trí của hai nghệ sĩ trong những năm đầu sự nghiệp Thành Long.

Sau này, Điền Phong tiếp tục xuất hiện cùng Thành Long trong Tiểu Sư Đệ Xuất Mã, Long Thiếu Gia và Kỳ Tích. Trong đó, ông từng đảm nhận những nhân vật mang vai trò người thầy hoặc người cha, góp phần tạo nên mối liên hệ đặc biệt giữa hai thế hệ diễn viên võ thuật.

Điền Phong có nhiều lần hợp tác với Thành Long, từ thời nam tài tử còn là diễn viên đóng thế đến khi trở thành ngôi sao võ thuật.

Tài năng của Điền Phong không chỉ giới hạn ở phim võ thuật. Năm 1986, ông góp mặt trong Bản Sắc Anh Hùng của đạo diễn Ngô Vũ Sâm, đảm nhận vai Tống Cảnh Văn, cha của hai nhân vật do Địch Long và Trương Quốc Vinh thể hiện. Nam diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng hóa thân vào những nhân vật giàu cảm xúc, góp phần tạo chiều sâu cho câu chuyện về tình anh em, lòng trung thành và những lựa chọn trong thế giới tội phạm.

Khi chuyển sang truyền hình, Điền Phong tiếp tục được yêu mến nhờ vai người ông trong Vì Sao Hiểu Lòng Tôi. Hình ảnh trưởng bối gần gũi giúp ông nhận được biệt danh Ông Nội Quốc Dân. Dù đảm nhận chính diện hay phản diện, võ sư hay người bình thường, Điền Phong vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên và khả năng thể hiện tâm lý nhân vật.

Năm 2014, Điền Phong được trao giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 51, ghi nhận hơn sáu thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật. Một năm sau, ông qua đời ngày 22/10/2015 tại Hong Kong, hưởng thọ 87 tuổi.

Với hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, Điền Phong được vinh danh bằng giải Thành tựu trọn đời tại Kim Mã năm 2014.

Dù không nổi tiếng toàn cầu như Lý Tiểu Long hay Thành Long, Điền Phong vẫn giữ vị trí đáng kính trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Với hàng trăm vai diễn và nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên góp phần xây dựng thời kỳ hoàng kim của phim võ thuật Hong Kong.