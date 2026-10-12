Nam streamer bị chỉ trích vì động tác chế giễu ngoại hình người châu Á

Gamix - một streamer người Nhật Bản đang vấp phải làn sóng chỉ trích vì thực hiện hành động bị xem là phân biệt chủng tộc đối với người Đông Á.

Ngày 8/10 vừa qua, Gamix đăng tải video tái hiện vũ đạo trong ca khúc “BAD” của ATEEZ – thử thách đang lan truyền trên MXH gần đây. Trong video, Gamix dùng cả hai tay kéo hai khóe mắt sang hai bên.

Hình ảnh của Gamix bị dân mạng chỉ trích.

Động tác “mắt xếch” này bị xem là cử chỉ phân biệt chủng tộc, được sử dụng để chế giễu ngoại hình của người Đông Á. Việc Gamix cũng là người Đông Á càng khiến vụ việc gây tranh cãi. Sau khi xem dân mạng đặt câu hỏi vì sao một nhà sáng tạo nội dung người Nhật lại sử dụng cử chỉ này khi bắt chước một ngôi sao K-pop người Hàn.

Dân mạng để lại nhiều chỉ trích bên dưới bài đăng của Gamix như: “Anh ta đang tự chế giễu chính mình sao?”, “Anh ta nghĩ mình là người phương Tây à?” và “Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu để nói về chuyện này”.

Khi tranh cãi ngày càng lan rộng, Gamix xóa video nhưng không đưa ra lời xin lỗi hay giải thích. Sau đó, anh đăng một video khác, trong đó chỉ vào mắt mình và nói: “Đây là đôi mắt của người Đông Á. Sáng nào mắt tôi cũng không mở nổi. Tại sao sáng nào cũng như vậy?”

Tuy nhiên, video thứ hai cũng không thể xoa dịu làn sóng chỉ trích. Dân mạng tiếp tục phản ứng: “Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy?”, “ATEEZ cũng nổi tiếng ở Nhật Bản, vậy tại sao anh ta lại làm thế?” và “Người phương Tây sẽ cười nhạo chuyện này mất”.

Cuối cùng, Gamix tiếp tục xóa video thứ hai.

Được biết, Gamix là streamer người Nhật Bản, chủ yếu sản xuất nội dung liên quan đến bóng đá và hiện có khoảng 2,16 triệu người theo dõi. Anh từng thu hút sự chú ý rộng rãi trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khi một video ghi lại cảnh anh khóc sau thất bại của đội tuyển Nhật Bản trước Brazil trong lúc theo dõi trận đấu giữa đám đông cổ động viên Brazil.

Trong khi đó, “BAD” là ca khúc chủ đề thuộc mini album thứ 14 mang tên “GOLDEN HOUR : Part.5” của ATEEZ, phát hành ngày 26/6. Ca khúc tạo được sức hút đáng kể nhờ thử thách vũ đạo trên mạng xã hội.