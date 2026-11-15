'Thầy giáo' dinh dưỡng

“Người thầy” trong căn bếp

Mỗi ngày, khi học sinh bắt đầu các hoạt động học tập, trong căn bếp của Trường mầm non Trường Phú, anh Hoàng Văn Toàn cũng đã tất bật với công việc của mình. Từ khâu lựa chọn thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chuẩn bị từng khẩu phần ăn, mọi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và trách nhiệm.

Ít ai nghĩ rằng, người đàn ông đang gắn bó với căn bếp trường học ấy từng có hành trình nghề nghiệp khá đặc biệt. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng nấu ăn và thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh Toàn trở về địa phương, lựa chọn công việc nhân viên dinh dưỡng tại Trường mầm non Trường Phú. Kiến thức chuyên môn cùng trải nghiệm trong môi trường quân ngũ giúp anh hình thành tác phong làm việc chỉn chu, kỷ luật.

“Với đối tượng phục vụ là trẻ mầm non, một bữa ăn ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn phải bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và phù hợp với khả năng ăn uống của trẻ. Người làm công tác nuôi dưỡng vì thế không đơn thuần là người nấu ăn mà còn góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh”, anh Toàn chia sẻ.

Công việc hằng ngày của nhân viên dinh dưỡng Hoàng Văn Toàn trong căn bếp Trường mầm non Trường Phú - Ảnh: P.P

Ở Trường mầm non Trường Sơn, công việc chăm lo bữa ăn cho trẻ cũng được duy trì bằng sự tận tâm của đội ngũ nhân viên dinh dưỡng. Hơn 16 năm gắn bó với nghề, chị Trương Thị Quỳnh đã quen với nhịp làm việc tất bật của căn bếp trường học.

Mỗi ngày, chị đảm nhận nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm, sơ chế nguyên liệu đến chế biến món ăn, chia khẩu phần cho trẻ. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, nhất là trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng.

“Chúng tôi chú trọng lựa chọn thực phẩm bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng quy trình chế biến, chia khẩu phần phù hợp với trẻ và giữ gìn vệ sinh khu vực bếp. Mỗi bữa ăn không chỉ cần đủ dinh dưỡng mà còn phải an toàn để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em tại trường”, chị Quỳnh chia sẻ.

Không chỉ tổ chức bữa ăn theo thực đơn, các trường mầm non còn chủ động “tăng gia” sản xuất để bổ sung thêm nguồn thực phẩm sạch. Tại Trường mầm non Trường Phú và Trường mầm non Trường Sơn, những luống rau xanh trong mô hình “vườn rau của bé” vừa góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, vừa tạo không gian trải nghiệm để trẻ tập gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch rau. Theo báo cáo của các nhà trường, nguồn rau từ vườn cung cấp khoảng 45%-47% lượng rau sạch sử dụng tại trường.

Đánh giá về công tác nuôi dưỡng, cô giáo Hồ Thị Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Trường Sơn, cho biết, đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là trường nằm ở địa bàn vùng biên giới, học sinh chủ yếu là con em đồng bào DTTS. Vì vậy, việc bố trí nhân lực, bảo đảm nguồn thực phẩm, tuân thủ quy trình chế biến và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú luôn là vấn đề được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Cần thêm sự quan tâm, sẻ chia

Phía sau những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo cho học sinh là không ít áp lực đối với các nhà trường và đội ngũ làm công tác bán trú. Việc tổ chức một bữa ăn không chỉ dừng ở khâu chế biến mà còn bao gồm nhiều công đoạn, từ tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm, xây dựng thực đơn, chia khẩu phần đến chăm sóc học sinh trong giờ ăn, nghỉ trưa. Tất cả đều phải bảo đảm yêu cầu về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo lãnh đạo một số cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh, trong khi yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngày càng cao, việc bố trí nhân lực và kinh phí cho hoạt động này vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại những trường có nhiều điểm lẻ, địa bàn rộng, đội ngũ nhân viên dinh dưỡng phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, trong khi chế độ tiền lương, thù lao còn hạn chế.

Nhân viên dinh dưỡng Trương Thị Quỳnh (bìa phải) và đồng nghiệp tại Trường mầm non Trường Sơn - Ảnh: P.P

Tại Trường mầm non Trường Sơn, nhà trường hiện có 1 điểm chính và 16 điểm lẻ nhưng chỉ có 11 nhân viên dinh dưỡng. Theo cô giáo Hồ Thị Tuyết Minh, Hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức hoạt động nuôi dưỡng trong điều kiện nhân lực hạn chế đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt trong phân công công việc. Đội ngũ nhân viên dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng, trực tiếp góp phần bảo đảm chất lượng bữa ăn và sức khỏe của trẻ. Vì vậy, nhà trường mong muốn đội ngũ này được quan tâm hơn về điều kiện làm việc, thu nhập và các chế độ liên quan.

Phần lớn nhân viên dinh dưỡng tại các cơ sở giáo dục hiện làm việc theo hợp đồng lao động thỏa thuận với nhà trường. Dù đảm nhận công việc thường xuyên, trực tiếp liên quan đến hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, thu nhập của họ vẫn còn khiêm tốn.

“Những nhân viên dinh dưỡng tuy không trực tiếp đứng lớp nhưng họ luôn gửi gắm trách nhiệm và tình yêu thương vào từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ. Từ những căn bếp nhỏ, những luống rau xanh nơi vùng biên giới, họ đang âm thầm góp sức chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai. Quan tâm đến đời sống và quyền lợi chính đáng của đội ngũ này cũng chính là tiếp thêm động lực để họ bền bỉ đồng hành cùng nhà trường”, cô giáo Hồ Thị Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Trường Sơn nhấn mạnh.

Với chị Trương Thị Quỳnh, hơn 16 năm gắn bó với căn bếp trường mầm non là chừng ấy thời gian chị miệt mài chăm chút từng bữa ăn cho học sinh. Là mẹ của 3 người con nhỏ, trong khi mức lương hiện nay chỉ gần 4 triệu đồng mỗi tháng, chị phải chắt chiu, cân đối từng khoản chi tiêu. Mong muốn lớn nhất của chị là có mức thu nhập ổn định hơn để chăm lo cho các con và yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Một khó khăn khác là vào dịp nghỉ hè, khi hoạt động bán trú tạm dừng, công việc và nguồn thu nhập của nhân viên dinh dưỡng cũng bị ảnh hưởng. Theo chị Quỳnh, khoảng 2-3 năm trở lại đây, trong 3 tháng hè, nhà trường cùng một phần hỗ trợ của phụ huynh đã chung tay hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên dinh dưỡng. Sự sẻ chia này giúp các chị duy trì quá trình tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, về lâu dài, chị mong muốn tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến thời gian nghỉ hè được quan tâm, xem xét đầy đủ hơn.

Thực tế cho thấy, đội ngũ nhân viên dinh dưỡng là một mắt xích quan trọng trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. Vì vậy, việc quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc và quyền lợi chính đáng của họ không chỉ là sự ghi nhận công sức lao động mà còn góp phần duy trì chất lượng, tính ổn định của hoạt động bán trú.

Với những người gắn bó với căn bếp trường học, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy trẻ ăn ngon, khỏe mạnh mỗi ngày. Nhưng để họ yên tâm theo đuổi công việc lâu dài, sự tận tụy thôi là chưa đủ, mà cần thêm những chính sách và sự sẻ chia thiết thực hơn.