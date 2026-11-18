Ít ai biết rằng, trước khi trở thành cô giáo tiếng Anh, Dợ từng là sinh viên chật vật với chính ngôn ngữ mình lựa chọn theo đuổi. Có thời điểm, cô không hiểu bạn bè nói gì, không theo kịp bài giảng của thầy cô, kết quả học tập sa sút và từng nghĩ đến chuyện bỏ học.

Cô giáo Lầu Thị Dợ, giáo viên tiếng Anh của hơn 400 em học sinh Trường THCS Pắc Ngà.

Cô gái vùng cao suýt bỏ cuộc ở giảng đường

Tuổi thơ của Dợ gắn với những ngôi trường nhỏ giữa núi rừng Sơn La, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn. Tiếng Anh đến với cô từ năm lớp 6, nhưng việc học chủ yếu xoay quanh sách giáo khoa, từ vựng và ngữ pháp. Cơ hội luyện nghe, nói hay giao tiếp thực tế gần như không có.

Khoảng cách ấy càng bộc lộ rõ khi Dợ theo học Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên. Trong khi bạn bè đã có thể đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn và giao tiếp bằng tiếng Anh, cô vẫn loay hoay với những kiến thức căn bản.

Chính những thiệt thòi từng trải qua đã nhen nhóm trong Dợ mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh, để một ngày trở về quê hương, giúp học sinh vùng cao có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ tốt hơn.

Năm 2019, Dợ trúng tuyển ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với 25,05 điểm tổ hợp D01, trong đó có điểm ưu tiên. Ước mơ tưởng như đã ở rất gần, nhưng cánh cửa đại học cũng mở ra thử thách lớn nhất đối với cô.

Ngay năm nhất, những giờ học chuyên ngành bằng tiếng Anh trở thành áp lực. Dợ không nghe kịp nội dung thầy cô giảng, khó hiểu những gì bạn bè trao đổi và thường xuyên lúng túng khi tham gia các hoạt động trên lớp. Kết quả một số môn chuyên ngành chỉ đạt C+, thậm chí có môn bị điểm D.

Cảm giác thua kém khiến cô mất dần tự tin. Kết thúc năm học đầu tiên, Dợ từng nghĩ mình không đủ khả năng theo đuổi ngành học và muốn trở về quê.

Dợ chia sẻ khi đại diện các thế hệ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm thành lập trường. Ảnh: HNUE

Bước ngoặt đến từ lời khuyên của một giảng viên trong khoa. Thay vì chạy theo những tài liệu hay phương pháp học quá sức, thầy khuyên sinh viên cần bắt đầu từ những yêu cầu cơ bản nhất, hoàn thành bài tập trong chương trình đào tạo rồi từng bước nâng cao năng lực.

Dợ nhận ra mình đã cố tìm những phương pháp học phức tạp trong khi nền tảng còn chưa vững.

Từ năm thứ hai, cô thay đổi cách học, kiên trì hoàn thành bài tập, rèn luyện đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo lộ trình của chương trình đào tạo. Những điểm B, điểm A dần xuất hiện trong bảng kết quả học tập.

Cô còn tự quay video kể về cuộc sống bằng tiếng Anh. Những video chưa tốt được giữ lại để nhận diện lỗi phát âm, cách dùng từ và sửa dần; những video tốt hơn được đăng lên mạng xã hội. Việc tự ghi hình giúp Dợ có thêm cơ hội luyện nói, đồng thời nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân qua từng ngày.

Ba lần thi IELTS thất bại trước khi đạt 8.0

Việc cải thiện kết quả học tập giúp Dợ lấy lại niềm tin, nhưng chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường tiếp tục là rào cản. Để tốt nghiệp, cô cần đạt IELTS 7.0.

Dợ thi ba lần nhưng đều chưa đạt yêu cầu. Lần đầu vào cuối năm thứ hai, cô đạt 6.0. Hai lần tiếp theo trong năm thứ ba, kết quả đều dừng ở 6.5. Việc chưa đáp ứng chuẩn đầu ra khiến cô phải lùi thời điểm tốt nghiệp so với các bạn cùng khóa.

Sáu tháng tiếp theo trở thành khoảng thời gian Dợ gần như dành toàn bộ cho IELTS. Cô miệt mài luyện đề, tự học và tập trung khắc phục những kỹ năng còn yếu.

Trường THCS Pắc Ngà nơi cô giáo Dợ công tác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Trong 6 tháng học IELTS để đạt điều kiện đầu ra ngoại ngữ, tôi đã cày đề rất nhiều, tự nhốt mình trong phòng học. Thậm chí chồng tôi bảo nhìn em học như sắp phát điên”, Dợ kể.

Nỗ lực ấy cuối cùng được đền đáp. Ở lần thi tiếp theo, cô đạt IELTS 8.0, vượt xa mức chuẩn đầu ra 7.0. Tháng 1/2024, Dợ nhận bằng cử nhân Sư phạm tiếng Anh loại giỏi, muộn hơn bạn bè khoảng nửa năm.

Với cô, tấm bằng không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình đại học mà còn là kết quả của hành trình vượt qua mặc cảm về năng lực bản thân. Từ một sinh viên từng không hiểu bài giảng, cô đã có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo và tự tin đứng trước người khác.

Một mình dạy tiếng Anh cho hơn 400 học sinh

Sau tốt nghiệp, Dợ không ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm mà chọn trở về Sơn La, nơi ước mơ nghề nghiệp của cô bắt đầu.

Khoảng hai năm nay, mỗi sáng từ 5h45, cô lại chạy xe khoảng 27 km từ nơi ở đến Trường THCS Pắc Ngà. Tại đây, Dợ là giáo viên tiếng Anh duy nhất, phụ trách giảng dạy hơn 400 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Những ngày đầu đứng lớp, cô không tránh khỏi hụt hẫng. Khi hỏi những câu giao tiếp đơn giản như “What's your name?” (Bạn tên gì?), nhiều học sinh còn lúng túng, không thể trả lời. Một số em thiếu vốn từ vựng, ngại nói và chưa có nền tảng tiếng Anh từ bậc tiểu học.

Dợ hiểu rằng những khó khăn ấy cũng giống điều cô từng trải qua. Thay vì yêu cầu học sinh tiếp thu ngay những kiến thức phức tạp, cô tìm cách đưa tiếng Anh đến gần hơn với đời sống của các em. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong mỗi tiết học, cô sử dụng hình ảnh, đồ vật và những tình huống quen thuộc để minh họa từ vựng, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Cô cũng khuyến khích các em nói, thực hành những câu giao tiếp ngắn, tạo không khí thoải mái để những học sinh nhút nhát dần vượt qua tâm lý sợ sai.

Với Dợ, niềm vui của một giáo viên vùng cao đôi khi không nằm ở những thành tích lớn. Đó có thể là khi một học sinh vốn ít nói dám đứng trước lớp giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, khi các em hào hứng chào cô bằng một câu vừa học được, hay khi những kiến thức tưởng chừng xa lạ bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống.

“Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến tôi hiểu rằng mình đã không chọn sai con đường”, Dợ chia sẻ.