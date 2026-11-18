Mỗi nhà giáo là một tấm gương cho trò

Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mỗi bài giảng của thầy cô lại thêm chất chứa những bài học quý giá, góp phần củng cố hành trang tri thức cho các thế hệ học trò.

Công tác tại Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (Hồng Hà, Hà Nội) và vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, thầy Nguyễn Khắc Tú vừa có bài tham luận chủ đề “Nhà trường kiến tạo cơ hội – Nhà giáo phát huy năng lực, khát vọng cống hiến” tại hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu phường Hồng Hà năm 2026.

Thầy Nguyễn Khắc Tú, giáo viên Trường Tiểu học & THCS Chương Dương.

Từ thực tiễn hoạt động giáo dục, tham luận đặt ra vấn đề có ý nghĩa đối với các nhà trường hiện nay: Làm thế nào để mỗi giáo viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn có cơ hội phát huy năng lực, khẳng định giá trị bản thân và nuôi dưỡng niềm say mê với nghề?

Theo đó, một môi trường giáo dục tích cực cần được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, tôn trọng và ghi nhận. Khi nhà giáo được trao cơ hội, được khuyến khích đổi mới và tạo điều kiện phát triển chuyên môn, những sáng kiến sẽ có cơ hội hình thành từ chính thực tiễn giảng dạy.

Thông điệp của tham luận cũng phản ánh định hướng mà Trường Tiểu học & THCS Chương Dương đang hướng tới: Lấy sự phát triển của đội ngũ làm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục; coi mỗi thầy cô là một chủ thể sáng tạo, mỗi học sinh là trung tâm của các hoạt động nhà trường.

Trường Tiểu học & THCS Chương Dương được nhận Cờ thi đua của thành phố.

Các nhà giáo tiêu biểu được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Tháng 8/2026, Trường Tiểu học & THCS Chương Dương chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp, với quy mô gần 1.600 học sinh. Mô hình liên cấp đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, tổ chức hoạt động chuyên môn và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi. Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Trường THCS Chương Dương (trước sắp xếp) vinh dự được tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025–2026. Hai nhà giáo Nguyễn Thanh Hoa và Phạm Thị Kim Huệ, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

Luôn thắp sáng lòng biết ơn cô thầy

Trường THCS Sài Đồng được nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 – 2026.

Sáng 18/11, Trường THCS Sài Đồng (Phúc Lợi, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường, 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội. Tới dự có ông Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, các thế hệ nhà giáo, học sinh của cả 3 nhà trường trước sáp nhập.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tháng 8/2026 Trường THCS Sài Đồng ra đời trên cơ sở hợp nhất từ 3 trường: THCS Sài Đồng, THCS Phúc Đồng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để mở ra một không gian phát triển mới với quy mô, điều kiện và yêu cầu mới. Trong bước chuyển ấy, nhà trường có thêm những giá trị mới để tiếp nhận, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã được tạo dựng trong suốt 40 năm qua.

Cô trò cùng cất lên những giai điệu vui tươi về tuổi học trò và hình ảnh cao đẹp của người giáo viên nhân dân.

Nhà giáo Nguyễn Đà Giang - Hiệu trưởng nhà trường ôn lại quá trình phát triển 40 năm qua của Trường THCS Sài Đồng.

40 năm qua là 40 khóa học, 40 thế hệ học sinh Trường THCS Sài Đồng đã trưởng thành tô thắm thêm, làm rạng danh truyền thống quê hương, truyền thống nhà trường. Trường tự hào có nhiều học sinh ưu tú hiện đang là các nhà khoa học, nhà giáo, giảng viên, thầy thuốc, sĩ quan, cán bộ chủ chốt của chính quyền, các doanh nhân thành đạt, các nhà báo, nghệ sĩ...

40 năm xây dựng và phát triển, thầy trò nhà trường luôn phát huy thế mạnh về chất lượng dạy học. Phần thưởng cao quý cho sự nỗ lực đó là nhiều năm liên tục được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen cấp thành phố, 2 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba và Huân chương lao động Hạng Nhì.

Các cá nhân xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố và Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

Một hành trình mới với nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức đã chính thức mở ra. Trường THCS Sài Đồng sẽ tiếp tục đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục; cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại và nhân văn; nơi coi trọng cả tri thức, năng lực lẫn nhân cách; là nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, yêu thương và tạo mọi cơ hội để phát triển bản thân.