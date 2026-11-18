Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 69 nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Dự buổi lễ có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường; ông Cảnh Chí Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong gửi lời tri ân của chính quyền và nhân dân thành phố đến toàn thể thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục đã bền bỉ đóng góp cho sự nghiệp trồng người. Theo ông, các thầy cô được tôn vinh hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của các thầy cô, mà còn là niềm tự hào của nhà trường và của toàn ngành giáo dục.

Ông Lê Quốc Phong cho biết hiện nay quy mô giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước với 3.438 cơ sở giáo dục, hơn 2,5 triệu học sinh. Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, từ 2.188 đơn vị giảm xuống xòn 1.486 đơn vị, giảm hơn 32% đầy mối quản lý.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục Thành phố vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ: áp lực tăng dân số cơ học và quá tải cục bộ tại một số khu vực đô thị hóa nhanh; sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa các khu vực; bài toán thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù và yêu cầu cấp bách phải phòng chống bệnh thành tích một cách thực chất.

Lãnh đạo UBND Thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố dịp 20/11.

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Thành phố xác định chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất". Để chủ đề năm học không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, đem lại chuyển biến thực tế tại từng lớp học, từng ngôi trường, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu toàn ngành quán triệt sâu sắc tinh thần "3 không": Không né tránh - Không đùn đẩy - Không để hạn chế kéo dài; đồng thời tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

1. Ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị phát triển giáo dục: Thực hiện triệt để nguyên tắc "giảm để tăng": giảm gánh nặng hồ sơ sổ sách hành chính, giảm các cuộc thi hình thức, giảm áp lực thành tích đề tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên và tăng thời gian trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Khắc phục triệt để bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá; việc đánh giá phải phản ánh trung thực năng lực và lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo duy nhất cho chất lượng giáo dục.

2. Đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đấy mạnh STEM, AI và Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Tích hợp sâu rộng giáo dục STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số vào chương trình học ngay từ bậc trung học cơ sở, chuẩn bị sớm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghệ mũi nhọn, các ngành nghề trọng yếu đáp ứng sự phát triển của Thành phố.

3. Kết hợp hài hòa giữa giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống và lòng nhân ái nghĩa tình. Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai hiệu quả chương trình nghệ thuật học đường, đưa nghệ thuật truyền thống (hát bội, cải lương, đờn ca tài tử) đến 100% học sinh phổ thông. Phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại từng cơ sở giáo dục, đào tạo, trở thành nơi rèn luyện cho các em lòng yêu nước, tinh thần thượng tôn pháp luật, văn hóa sẻ chia, nghĩa tình- những giá trị cốt lõi làm nên phẩm giá của con người Thành phố mang tên Bác.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ thống trường học thông minh, hạnh phúc: Tận dụng tối đa các cơ chế vượt trội từ Luật Phát triển đô thị để đẩy nhanh đầu tư cơ sở vật chất, xóa bỏ các điểm nghẽn về hạ tầng số. Khai thác hiệu quả nền tảng học bạ số, học liệu số, phòng học thông minh và công nghệ AI có kiểm soát, có trách nhiệm. Kiên quyết xây dựng trường học an toàn, thân thiện, lành mạnh; tuyệt đối không để xảy ra bạo lực học đường; tạo môi trường giáo dục thực sự nhân văn để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

5. Chăm lo toàn diện, nâng cao đời sống và xây dựng đội ngũ nhà giáo "vừa hồng, vừa chuyên". Đội ngũ thầy cô giáo là nhân tố quyết định của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cao nhất cho giáo dục, khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ vượt trội cho giáo viên theo thẩm quyền đặc thù. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, chuyển đổi số góp phần đổi mới phương thức quản trị cùng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đã đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Trong bối cảnh đó, theo PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp. Nhiều thầy cô đã nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đảm nhận những nhiệm vụ mới; nhiều nhà giáo không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ và các xu hướng giáo dục hiện đại. Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp ấy đã góp phần giữ vững chất lượng của hệ thống và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo.

Tại lễ kỷ niệm, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã vinh danh và khen thưởng 69 nhà giáo tiêu biểu năm 2026, gồm 50 nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản; 10 nhà giáo đạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa và 9 nhà giáo tiêu biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo và đặc biệt là Luật Phát triển đô thị đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, mở ra những cơ hội và động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo. Trong định hướng phát triển của Thành phố với quy hoạch tầm nhìn trăm năm, giáo dục và đào tạo luôn được xác định là nền tảng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát khẳng định, yếu tố có ý nghĩa quyết định vẫn chính là đội ngũ nhà giáo. Bởi, mọi chủ trương đổi mới, mọi chính sách phát triển và mọi thành tựu khoa học công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành chất lượng giáo dục trong từng nhà trường, từng lớp học và trong sự trưởng thành của mỗi học sinh. Công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức, nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu, nhân cách và trách nhiệm của người thầy trong hành trình giáo dục con người.

Từ đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát bày tỏ mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực bản thân, chủ động tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời luôn gìn giữ những giá trị nhân văn cao đẹp của nghề dạy học.

Mỗi nhà giáo không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng học tập, nuôi dưỡng tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong mỗi học sinh. Mỗi nhà trường không chỉ là nơi trang bị kiến thức, mà còn phải thực sự trở thành môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và hạnh phúc, nơi mọi học sinh đều được tôn trọng, được phát triển năng lực và có cơ hội vươn lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát thẳng thắn, phía sau những đóng góp và thành tích của đội ngũ nhà giáo vẫn còn không ít khó khăn, áp lực và trăn trở. Đó là những vấn đề về điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, áp lực công việc, yêu cầu đổi mới chuyên môn và kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục.

Trên cơ sở những cơ chế, chính sách mới, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cho hay, ngành Giáo dục Thành phố sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, cụ thể hóa các chính sách phát triển hệ thống trường lớp, trang thiết bị trường học, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại; đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế có nền giáo dục phát triển, tăng cường trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới. Quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh bằng việc dạy làm người, dạy tri thức, dạy kỹ năng sống, chăm sóc y tế học đường, đảm bảo an toàn và dinh dưỡng trong trường học.

"Chúng tôi xác định rằng, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải quan tâm xây dựng, phát triển và chăm lo cho đội ngũ nhà giáo. Người thầy cần được bảo đảm những điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, được tôn trọng, được bảo vệ và được tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp", PGS.TS Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.