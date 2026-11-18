Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Trần Huấn

Kính gửi các thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh

đạo Bộ, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy cô, huấn luyện viên và các đồng chí lời chúc mừng và lời tri ân sâu sắc.

Để một em hát trọn câu chèo, thầy cô đã bao lần hát mẫu, chỉ cho em từng chỗ lấy hơi. Để một vận động viên tự tin trở lại sân đấu sau thất bại, huấn luyện viên đã kiên nhẫn cùng em tập lại từng động tác. Tôi cảm ơn thầy cô đã nhìn thấy ở học trò những khả năng mà đôi khi chính các em còn chưa nhận ra.

Chuyển đổi số đang mở rộng lớp học của toàn Ngành. Tháng 10 vừa qua, học sinh, sinh viên tại 27 điểm cầu đã cùng khám phá âm nhạc dân tộc qua chương trình “Thanh âm Việt Nam, Giai điệu cuộc sống”. Cổng Học vụ số của Bộ đã kết nối 79 đơn vị, với hơn 5.400 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký. Từ nghệ thuật múa truyền thống đến dinh dưỡng thể thao, bài giảng của một người thầy nay có thể đến với người học ở khắp mọi miền.

Tôi mong thầy cô nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo bằng những bài tập gắn với nghề. Trên sân tập, thầy trò có thể vận dụng khoa học thể thao, theo dõi nhịp tim để điều chỉnh bài tập cho từng vận động viên. Sinh viên du lịch có thể cùng người dân làm bản đồ số kể chuyện di sản quê mình. Khi học trò dùng trí tuệ nhân tạo, xin thầy cô dạy các em biết kiểm chứng thông tin, tôn trọng quyền tác giả và tự tin vào ý tưởng của chính mình.

Bộ sẽ tiếp tục chăm lo điều kiện giảng dạy, nghiên cứu và huấn luyện để thầy cô có thêm cơ hội thử nghiệm, chia sẻ những cách làm hay.

Kính chúc các thầy cô, các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc thầy cô luôn tìm thấy niềm vui trong từng bước trưởng thành của học trò!

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch