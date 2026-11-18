Nhà giáo Lê Hữu Hải luôn tận tâm với nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi. (Ảnh: TTXVN phát)

6 năm gắn bó với vùng cao, thầy Lê Hữu Hải, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Na Son, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) luôn tận tâm với nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Với những đóng góp trong công tác giáo dục, năm 2020, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2026 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới phương pháp, khơi dậy niềm say mê

Sinh năm 1984, quê ở Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Tây Bắc năm 2010, thầy Lê Hữu Hải quyết định ở lại Điện Biên lập nghiệp thay vì trở về quê hương.

“Tôi mong muốn được thử sức, cống hiến và gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại vùng đất còn nhiều khó khăn. Sau nhiều năm công tác, nghĩ lại tôi thấy quyết định của mình là đúng đắn và Điện Biên đã trở thành quê hương thứ hai, nơi tôi dành trọn tâm huyết, tình yêu với nghề giáo,” thầy Hải chia sẻ.

Qua 16 năm công tác, thầy Hải thấu hiểu những khó khăn của học sinh vùng cao. Phần lớn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Na Son là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, phải xa gia đình để học tập và sinh hoạt nội trú. Vì vậy, bên cạnh truyền đạt kiến thức, thầy luôn quan tâm đến hoàn cảnh, tâm lý của từng học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp.

Trong giảng dạy môn Lịch sử, thầy chú trọng đổi mới phương pháp, khuyến khích học sinh thảo luận nhóm, tranh biện, tham gia trò chơi học tập và đóng vai nhân vật lịch sử. Thầy còn sử dụng hình ảnh, phim tư liệu, bản đồ số và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để bài giảng trực quan, sinh động, dễ hiểu hơn.

Đặc biệt, việc gắn kiến thức sách giáo khoa với lịch sử, văn hóa và các di tích tại Điện Biên giúp học sinh hiểu sâu hơn về quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thầy Hải cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm tái hiện sự kiện lịch sử, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu, trình bày quan điểm. Qua đó, các em không chỉ tiếp thu kiến thức tốt hơn mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Em Lò Thị Niên, học sinh lớp 12C5, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Na Son cho biết, thầy Hải là giáo viên tận tâm, nhiệt tình, luôn tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học.

“Sau gần ba năm học môn Lịch sử do thầy Hải giảng dạy, em thấy, Lịch sử không phải là môn học khô khan. Thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện, nhân vật và các mốc thời gian, học sinh được tham gia thảo luận, đóng vai, trao đổi và tự tìm hiểu các vấn đề lịch sử. Cách dạy gần gũi, sinh động của thầy giúp em hiểu sâu kiến thức, biết liên hệ với thực tiễn và chủ động hơn trong học tập,” Niên chia sẻ.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao

Tại trường, ngoài công tác chủ nhiệm, giảng dạy môn Lịch sử ở cả ba khối lớp 10, 11, 12 và môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, thầy Hải còn tham gia ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thầy giáo Lê Hữu Hải (giữa) là một trong 7 cá nhân của tỉnh Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Trong giai đoạn 2019-2025, 100% học sinh các lớp do thầy trực tiếp giảng dạy đạt kết quả môn Lịch sử, trong đó trên 95% đạt khá, giỏi. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Lịch sử của học sinh nhà trường trong những năm thầy phụ trách ôn tập cũng cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Cụ thể, năm học 2021-2022, điểm trung bình môn Lịch sử đạt 7,18 điểm, cao hơn mức bình quân của tỉnh 1,02 điểm; năm học 2024-2025 đạt 7,04 điểm, cao hơn 0,69 điểm.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được thầy Hải dành nhiều tâm huyết. Từ năm học 2019 đến năm học 2025, các đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử do thầy phụ trách có 32 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh, gồm 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Nhiều em trong số này còn được tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Kết quả này góp phần cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục tại một trường nội trú miền núi, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, thầy Hải được lựa chọn làm giáo viên cốt cán môn Lịch sử của tỉnh và Cụm chuyên môn số 6. Thầy tích cực tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, ra đề, chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thầy hai lần được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vào các năm 2016 và 2020.

Không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Hải còn tích cực nghiên cứu, xây dựng thực hiện 7 sáng kiến, tập trung vào đổi mới dạy học môn Lịch sử, bồi dưỡng học sinh giỏi. Các sáng kiến do thầy chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm được Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng theo Quyết định số 835/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2025.

Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy Hải tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, hoạt động Công đoàn và các phong trào xã hội. Thầy thường xuyên thăm hỏi gia đình chính sách, vận động quyên góp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong 6 năm liên tiếp (2019-2024), thầy được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Na Son Đỗ Cao Thượng, thầy Hải là giáo viên có chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề và tận tụy với học sinh.

Thầy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy. Sau 16 năm gắn bó với nghề, thầy không chỉ là người truyền lửa mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích môn Lịch sử, giúp nhiều thế hệ học sinh đạt kết quả tốt trong học tập và các kỳ thi.

Với những nỗ lực trong công tác, thầy Hải có 4 năm được xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Năm 2020, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Năm 2026, thầy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ những giờ học Lịch sử đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy giáo Lê Hữu Hải luôn kiên trì với mục tiêu giúp học sinh vùng cao tiếp cận tri thức, phát huy năng lực.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các giải thưởng, danh hiệu mà còn ở sự tiến bộ của học sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường. Sau 16 năm gắn bó với Điện Biên, thầy Hải vẫn bền bỉ với lựa chọn của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao./.