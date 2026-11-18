Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Hội thi lần này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lần đầu tiên, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an tổ chức Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố và Học viện PCCC và CNCH giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, Hội thi là dịp đánh giá toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, năng lực kiểm tra an toàn PCCC và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ.

Công an các địa phương đang gấp rút công tác luyện tập, chuẩn bị cho Hội thi. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH,

Đáng chú ý, Hội thi chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, ứng xử và xử lý các tình huống truyền thông. Đây là nội dung thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Với sự tham gia của 35 đội tuyển đến từ các đơn vị trên cả nước, Hội thi thể hiện quy mô, sức lan tỏa của một hoạt động lần đầu tiên được tổ chức, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ của toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng và năng lực xử lý tình huống

Hội thi được tổ chức bài bản qua 2 vòng thi trực tiếp, gồm vòng loại và vòng chung kết. Tại mỗi vòng, các đội tuyển tranh tài ở 3 phần thi, tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh và năng lực xử lý các tình huống thực tiễn.

Ở phần thi Tuyên truyền về PCCC và CNCH, mỗi đội xây dựng bài tuyên truyền cụ thể về tình hình, nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; biện pháp, quy trình tổ chức chữa cháy, CNCH, cứu người tại cơ sở và khuyến cáo thoát nạn an toàn đối với các cơ sở thực tế thuộc diện quản lý. Thí sinh trực tiếp thuyết trình, vận dụng khả năng hùng biện, kết hợp hình ảnh, video minh họa trực quan.

Thông qua các nội dung thi, Hội thi sẽ chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, cung cấp thông tin và xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phần thi Kiến thức pháp luật được tổ chức dưới hình thức ba thí sinh của mỗi đội cùng trực tiếp thao tác bấm chuông, nhập đáp án trên hệ thống phần mềm điện tử để trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung câu hỏi bao quát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới; thẩm quyền kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt vi phạm hành chính và quy trình điều tra, xác minh vụ cháy.

Đặc biệt, phần thi Xử lý tình huống truyền thông là điểm nhấn đổi mới của Hội thi. Thí sinh trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau vụ cháy phức tạp, giải đáp các vướng mắc pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Thông qua các nội dung thi, Hội thi không chỉ đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà còn chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, cung cấp thông tin và xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi nghiệp vụ, Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi còn là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trên cả nước. Những kinh nghiệm, sáng kiến và cách làm hiệu quả được đúc kết từ Hội thi sẽ tiếp tục lan tỏa vào thực tiễn công tác, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với người dân, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân ngày càng vững chắc.

Vòng loại diễn ra tại 3 địa phương, chung kết tại Khánh Hòa Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tiếp, gồm hai vòng: vòng loại và vòng chung kết. Trong đó, vòng loại được chia thành 3 cụm, với sự tham gia của tổng số 35 đội, tổ chức tại 3 địa phương. Cụ thể, cụm 1 gồm 12 đội đến từ Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, TP. Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Học viện PCCC và CNCH (T06). Vòng loại cụm 1 dự kiến diễn ra từ ngày 26-27/11/2026, diễn ra tại Hà Nội. Cụm 2 gồm 12 đội đến từ Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị, TP Huế, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 19-20/11/2026, diễn ra tại Quảng Ngãi. Cụm 3 gồm 11 đội đến từ Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Vòng loại cụm 3 dự kiến diễn ra từ ngày 30/11-01/12/2026, diễn ra tại Tây Ninh. Sau vòng loại, 10 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết, gồm các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại mỗi cụm và 01 đội xếp thứ 4 có thành tích cao nhất trong 3 cụm. Vòng chung kết dự kiến tổ chức trong hai ngày 10-11/12/2026, diễn ra tại Khánh Hoà. Việc tổ chức hội thi theo hai vòng, với vòng loại được triển khai tại 3 cụm, tạo thành lộ trình thi đấu thống nhất, xác định các đội có thành tích cao tham gia tranh tài tại vòng chung kết.