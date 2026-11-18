Theo quyết định, ông Phùng Ngọc Bộ được bổ nhiệm có thời hạn, kể từ ngày 17/11/2026.

Ông Phùng Ngọc Bộ là tiến sĩ hóa học. Ông tốt nghiệp chuyên ngành hóa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Lyon I (Cộng hòa Pháp).

Ông Phùng Ngọc Bộ, tân Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Ông Phùng Ngọc Bộ có gần 30 năm công tác trong ngành hóa chất, với kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý kỹ thuật sản xuất, khoa học và công nghệ, an toàn và môi trường. Từ tháng 3/2023 đến nay, trên cương vị Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về quản lý kỹ thuật và phát triển khoa học, công nghệ trong toàn hệ thống. Ông cũng có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị doanh nghiệp qua quá trình tham gia quản lý và làm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại nhiều doanh nghiệp thành viên.

Việc bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức Tổng Giám đốc góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Trên cương vị mới, ông có điều kiện phát huy kinh nghiệm về kỹ thuật và quản trị doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới.