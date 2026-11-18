Cô Lương Thị Hoa Phượng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung. Ảnh: Nguyễn Chương

Hăng say truyền cảm hứng dạy học

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm mầm non, Lương Thị Hoa Phượng (SN 1977) lựa chọn trở về quê hương Phú Xuyên dạy học, nuôi dưỡng ước mơ trên hành trình ươm mầm tri thức. Hơn 30 năm bền bỉ gắn bó với sự nghiệp trồng người cao quý, cô luôn là tấm gương truyền cảm hứng dạy tốt, học tốt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Cô Lương Thị Hoa Phượng cho biết: “Tôi rất tự hào vì đã có 10 năm trực tiếp đứng lớp, 11 năm giữ chức Phó Hiệu trưởng và đến năm 2026 này là năm thứ 12 giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. Dù ở cương vị nào, bản thân tôi đều luôn dành trọn tình cảm, niềm yêu nghề, mến trẻ, lấy chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để rèn luyện, phấn đấu. Vì vậy, quá trình đứng lớp cũng như làm công tác quản lý, tôi luôn động viên, khuyến khích giáo viên phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức dạy học, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, vui chơi và phát triển toàn diện”.

Cô Lương Thị Hoa Phượng luôn tâm huyết, trách nhiệm vì sự nghiệp trồng người cao quý. Ảnh: Nguyễn Chương

Với kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn, những năm qua cô Lương Thị Hoa Phượng làm tốt công tác quản lý và trở thành người truyền lửa, kết nối, dẫn dắt tập thể cùng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc. Chính từ nền tảng chuyên môn vững vàng kết hợp sự đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, dạy học, cô luôn được đồng nghiệp và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tin yêu, quý trọng.

“Miệt mài, tâm huyết với nghề, đặc biệt là phương pháp, cách truyền cảm hứng từ hiệu trưởng đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để chúng tôi cùng nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong dạy học. Người đứng đầu luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, trước hết là yếu tố quan trọng xây dựng nên môi trường dạy học đoàn kết, năng động, sáng tạo và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục”, cô Lương Ngọc Ánh, giáo viên Trường mầm non Quang Trung cho biết.

Viết tiếp những thành tích vẻ vang

Trong suốt quá trình công tác, cô Lương Thị Hoa Phượng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, lòng nhiệt huyết với nghề giáo. Mỗi quyết định, mỗi kế hoạch của cô đều được thực hiện bài bản, khoa học, hướng đến lợi ích tốt nhất cho trẻ, cho các bậc phục huynh và đóng góp vào thành tích chung của trường. Đồng thời qua đó tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Niềm vui của cô Lương Thị Hoa Phượng là Trường mầm non Quang Trung ngày càng đổi mới, phát triển, đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy học trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Nguyễn Chương

Trên cương vị là Bí thư Đảng bộ nhà trường, cô Lương Thị Hoa Phượng luôn rèn luyện, phấn đấu, kiên định mục tiêu, lý tưởng Cách mạng; nỗ lực thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; tiếp tục khơi dậy, phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể đảng viên.

Điểm nổi bật, giai đoạn 2020-2025, tập thể Trường mầm non Quang Trung và cá nhân cô Lương Thị Hoa Phượng nhiều lần vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và nhiều cấp, ngành trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua, giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hằng năm, Chi bộ nhà trường (trước sáp nhập) đạt trong sạch, vững mạnh, cá nhân cô Phượng và nhiều đảng viên xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những danh hiệu thi đua cao quý đó đang tiếp thêm niềm tin, động lực để cô cùng tập thể nhà trường tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Trường mầm non Quang Trung đổi mới, phát triển.

Cô Lương Thị Hoa Phượng cùng các giáo viên, học sinh trong tiết tham quan, trải nghiệm không gian xanh tại trường. Ảnh: Nguyễn Chương

Cô Lương Thị Hoa Phượng cho biết, năm học 2026 – 2027 là năm đầu tiên Trường Mầm non Quang Trung vận hành ổn định sau sắp xếp, sáp nhập từ 02 đơn vị là Trường Mầm non Minh Cường và Trường Mầm non Quang Trung. Hiện nay, trường duy trì tổ chức hoạt động dạy học tại 04 điểm trường. Hiện nay chúng tôi đã xây dựng, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030 cũng như chủ đề của năm học này là “Đoàn kết- đổi mới- sáng tạo- phát triển”.

“Năm học 2026 – 2027, Trường Mầm non Quang Trung có 30 nhóm, lớp với hơn 800 em học sinh. Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong đó chú trọng thực hiện tốt mô hình quản trị trường mầm non đa cơ sở theo nguyên tắc “6 rõ”; duy trì, nâng cao chất lượng bếp ăn bán trú cho học sinh và ứng dụng hiệu quả các phần mềm tiện ích trên môi trường số”, cô Lương Thị Hoa Phượng chia sẻ.

Bằng sự tận tuỵ, trách nhiệm trong công tác, cô Lương Thị Hoa Phượng đã góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Chính sự gương mẫu của người đứng đầu, sự chung sức, đồng lòng của tập thể đã tạo nên sức mạnh để Trường Mầm non Quang Trung tiếp tục đổi mới, vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp trồng người cao quý.