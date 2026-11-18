Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Cầu Giấy cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phường Cầu Giấy luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp "trồng người", phường đã nhanh chóng ban hành các dự án, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Huân chương Lao động cho nhà giáo Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cầu Giấy B. Ảnh: Vân Nhi

Sự quan tâm đó được hiện thực hóa bằng những nguồn lực đầu tư bài bản, đồng bộ. Trong năm học 2025 - 2026, phường đã tập trung kinh phí cải tạo, sửa chữa 5 trường học và trang bị màn hình Led hiện đại cho 11 trường công lập. Hướng tới mục tiêu dài hạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đặt ra chỉ tiêu xây dựng mới 5 trường công lập trên địa bàn, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân.

Đồng chí Phạm Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Cầu Giấy trao Cờ thi thua xuất sắc của Chính phủ cho tập thể trường Tiểu học Cầu Giấy A. Ảnh: Vân Nhi

Từ nền tảng cơ sở vật chất khang trang và sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục tại phường Cầu Giấy tiếp tục gặt hái nhiều quả ngọt. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình, lên lớp và tốt nghiệp ở tất cả các cấp học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Điểm sáng nổi bật nhất là tại Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9 cấp thành phố, đoàn học sinh của phường có 58 em dự thi thì có tới 52 em đoạt giải, chiếm tỷ lệ 89,65%, bao gồm 5 giải Nhất, 19 giải Nhì, 18 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương trao Bằng khen của Thử tướng Chính phủ cho trường THCS Dịch Vọng A. Ảnh: Vân Nhi

Song hành với giáo dục mũi nhọn, công tác chuyển đổi số được triển khai sâu rộng trong hoạt động dạy và học. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động ngoại khóa được các nhà trường tổ chức phong phú, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về tri thức, thể chất lẫn nhân cách.

Phát biểu biểu dương tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy đã ghi nhận những thành tựu nổi bật của toàn ngành, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nền giáo dục toàn diện, hiện đại trong năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vân Nhi

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu nhấn mạnh, đằng sau những con số ấn tượng là sự hy sinh thầm lặng của hàng trăm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở cả khối công lập và ngoài công lập. Đó là những cô giáo mầm non tỉ mỉ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ; những thầy cô phổ thông miệt mài ươm mầm tài năng; hay những nhà giáo kiên trì đồng hành, dìu dắt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hòa nhập cộng đồng...

Bước vào năm học 2026 - 2027, đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của kỷ nguyên chuyển đổi số, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm trung tâm. Các nhà trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng và khơi dậy khả năng sáng tạo, hướng tới xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc - an toàn" để mỗi học sinh đều được tôn trọng và phát huy tối đa tiềm năng.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Vân Nhi

Đồng thời, xác định việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu then chốt. Ngành cần đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng số cho giáo viên; khuyến khích tinh thần chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Đẩy mạnh đổi mới phương thức giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào quản lý, học tập một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Cùng với đó, ngành giáo dục cần thắt chặt mối liên kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời. Mỗi cơ sở giáo dục phải thực sự trở thành cái nôi nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nơi mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần tự học.

Khẳng định niềm tin trọn vẹn vào đội ngũ những người làm công tác giáo dục, đồng chí Nguyễn Thị Liễu bày tỏ kỳ vọng các điển hình tiên tiến được vinh danh sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng phường Cầu Giấy ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống.