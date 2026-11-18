Đồng chí Đặng Ngọc Trân (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin.

Sáng 18/11, đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Báo cáo tại buổi thăm, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Viện trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin cho biết, hiện Viện đang tổ chức đào tạo 4 ngành chính gồm: Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản lý đất đai và Quản lý nhà nước. Trong năm học 2025 - 2026, Viện tuyển sinh khoảng 7.000 sinh viên. Là cánh tay nối dài của Đại học Huế, thời gian tới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến hạ tầng, hoàn thiện các mục tiêu phát triển, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi thăm, đồng chí Đặng Ngọc Trân gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Viện; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Viện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố. Với quá trình hình thành và phát triển từ năm 1995, Viện đã từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu và chất lượng đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo đại học theo phương thức từ xa. Hoạt động của Viện góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân mong muốn Viện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống giáo dục thành phố; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động đào tạo, góp phần xây dựng TP. Huế trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo của khu vực miền Trung và cả nước. Đồng chí cũng kỳ vọng Viện tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong xây dựng nền giáo dục đa ngành, tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho người dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

Cùng ngày, đồng chí Lương Bảo Toàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế.

Đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế (thứ tư, trái sang) chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, kết quả đào tạo năm học 2025 - 2026 và định hướng phát triển trong thời gian tới. Hiện Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế đang đào tạo trên 650 học sinh, sinh viên, học viên ở các trình độ và hệ liên kết, với 4 ngành cao đẳng, 21 ngành trung cấp và 14 ngành sơ cấp. Trong năm học vừa qua, trường tuyển mới 269 người học, xét tốt nghiệp cho 146 học sinh, sinh viên, học viên; đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, mở rộng địa điểm thực hành, thực tập và chú trọng đào tạo kỹ năng nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng.

Chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lương Bảo Toàn ghi nhận những nỗ lực của trường trong công tác đào tạo nghề, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp và tăng cường đào tạo thực hành, giúp người học có thêm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn đã tham quan cơ sở vật chất, các phòng học và khu vực thực hành nghề của nhà trường; tìm hiểu điều kiện giảng dạy, học tập cũng như việc đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.