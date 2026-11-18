UBND phường Phương Liệt vừa thông tin kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện, nhằm cung cấp thông tin đến phụ huynh và dư luận về chất lượng bữa ăn bán trú tại trường.

Đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. (Ảnh: UBND phường Phương Liệt).

Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của Trường Mầm non Phương Liệt phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm phường đã lấy 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Theo thông tin từ UBND phường, Trường Mầm non Phương Liệt ký hợp đồng số 08/HĐMB-PL-NSX ngày 1/9/2026 với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh về cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Công ty Ngôi Sao Xanh ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà Nội. Thịt lợn cung cấp cho nhà trường có nguồn hàng từ đơn vị này, được Công ty Ngôi Sao Xanh sơ chế, đóng gói và phân phối.

Theo hồ sơ xuất trình tại thời điểm kiểm tra, lô hàng có hóa đơn, phiếu xuất hàng và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Ngày 16/11/2026, UBND phường nhận được Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 102498/PKN-VKNQG ngày 12/11/2026 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu hóa lý được kiểm tra gồm Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol đều không phát hiện trong mẫu thử.

Sau sự việc, UBND phường Phương Liệt cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định tình hình trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở giáo dục thuộc phường được yêu cầu chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời và khách quan đến phụ huynh về tình hình, các biện pháp xử lý, khắc phục. Qua đó, giúp phụ huynh nắm bắt thông tin, ổn định tâm lý, tạo sự đồng thuận và hạn chế những thông tin gây hoang mang trong dư luận.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, gắn với trách nhiệm của nhà trường trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn sẵn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, điều kiện bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND phường Phương Liệt cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn sẵn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác giám sát.

Đối với phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh, UBND phường đề nghị tiếp tục đồng hành, phối hợp với nhà trường trong việc giám sát bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn cho học sinh trong năm học 2026-2027. Đồng thời, phụ huynh cần chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau sự việc, Trường Mầm non Phương Liệt tiếp tục duy trì hoạt động bán trú, đồng thời chú trọng thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ. Đại diện nhà trường cho biết, các khâu từ giao nhận, kiểm tra thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia suất đến lưu mẫu thức ăn đều được nhân viên nhà bếp thực hiện theo quy định, phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường.